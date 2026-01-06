Junghund gerät in falsche Hände: Besitzer merken schnell, dass sie völlig ungeeignet sind

Bergheim - Vor kurzer Zeit nahm das Tierheim Bergheim bei Köln mit Hund Ace einen jungen, aufgeweckten Neuankömmling bei sich auf, der nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Der hübsche Mischling ist jedoch kein Kandidat für Anfänger.

Mischling Ace lebte vor seinem Einzug ins Bergheimer Tierheim bei Leuten, die völlig überfordert mit seinem Temperament waren. © Tierheim Bergheim/Website

Wie die Bergheimer Tierretter kürzlich auf ihrer Website informierten, hatte der im März 2025 geborene Junghund nicht lange bei seinen ehemaligen Besitzern gelebt, ehe diese sich eingestanden, dass sie mit dem agilen Vierbeiner heillos überfordert waren.

Die Leute hätten den Angaben zufolge schließlich selbst erkannt, dass sie für den Französische-Bulldogge-Pinscher-Mix völlig ungeeignet waren, und gaben Ace daraufhin im Tierheim ab, "was vermutlich auch besser für den Hund war", wie die Tierretter bemerkten.

So bezog der temperamentvolle Mischling seinen Zwinger und wartet seither darauf, bei neuen Besitzern noch mal ganz von vorne beginnen zu können.

Nach Angaben seiner Pfleger ist Ace grundsätzlich ein lieber Hund, der jedoch zu Übermut und Distanzlosigkeit neigt - nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber anderen Hunden.