Junghund gerät in falsche Hände: Besitzer merken schnell, dass sie völlig ungeeignet sind

Das Tierheim Bergheim bei Köln sucht ein neues Zuhause für Hund Ace. Der junge Rüde lebte zuvor bei Besitzern, zu denen er überhaupt nicht gepasst hat.

Von Laura Miemczyk

Bergheim - Vor kurzer Zeit nahm das Tierheim Bergheim bei Köln mit Hund Ace einen jungen, aufgeweckten Neuankömmling bei sich auf, der nun auf der Suche nach einem neuen Zuhause ist. Der hübsche Mischling ist jedoch kein Kandidat für Anfänger.

Mischling Ace lebte vor seinem Einzug ins Bergheimer Tierheim bei Leuten, die völlig überfordert mit seinem Temperament waren.
© Tierheim Bergheim/Website

Wie die Bergheimer Tierretter kürzlich auf ihrer Website informierten, hatte der im März 2025 geborene Junghund nicht lange bei seinen ehemaligen Besitzern gelebt, ehe diese sich eingestanden, dass sie mit dem agilen Vierbeiner heillos überfordert waren.

Die Leute hätten den Angaben zufolge schließlich selbst erkannt, dass sie für den Französische-Bulldogge-Pinscher-Mix völlig ungeeignet waren, und gaben Ace daraufhin im Tierheim ab, "was vermutlich auch besser für den Hund war", wie die Tierretter bemerkten.

So bezog der temperamentvolle Mischling seinen Zwinger und wartet seither darauf, bei neuen Besitzern noch mal ganz von vorne beginnen zu können.

Nach Angaben seiner Pfleger ist Ace grundsätzlich ein lieber Hund, der jedoch zu Übermut und Distanzlosigkeit neigt - nicht nur gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber anderen Hunden.

Mischlingshund Ace sucht ein Zuhause bei aktiven Menschen, die ihn auslasten

Der Französische-Bulldogge-Pinscher-Mix braucht Menschen, die ihn auslasten und sich viel mit ihm beschäftigen.
© Tierheim Bergheim/Website

Im Tierheim hatte sich die Fellnase zunächst einen Zwinger mit einem gleichaltrigen Artgenossen geteilt, der jedoch zunehmend genervter von Ace wurde, sodass der Mischling nach kurzer Zeit zu einer erfahrenen Hündin zog, die ihn seither in seine Schranken weist. "Bei ihr ist er ganz kleinlaut", schilderten die Pfleger.

Die neuen Besitzer des Junghunds sollten den agilen Vierbeiner in jedem Fall hinreichend auslasten und sich generell viel mit ihm beschäftigen. Ace ist demnach ein Hund, der viele Sozialkontakte und viel Bewegung benötigt. "Er macht viel Spaß, kann aber auch anstrengend sein", betonten die Mitarbeiter.

Wer den aufgeweckten Mischling kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen.

Alle ausführlichen Infos über Ace gibt's zudem auf der Website des Tierheims.

