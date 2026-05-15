Hund beißt Herrchen (†33) tot: Bruder des Besitzers will Tier behalten

Lohne - Anfang Januar soll ein American Bully XL den eigenen Besitzer (†33) totgebissen haben. Darf der Bruder des Mannes den Hund behalten?

Die Bulldogge soll den eigenen Besitzer getötet haben, bestand aber einen Wesenstest. © Ulf Zurlutter/Nord-West-Media/dpa

Darüber soll nun das Verwaltungsgericht Oldenburg entscheiden. Der Landkreis Vechta, in dessen Obhut der American-Bully-XL-Rüde namens Sam nach dem Todesfall kam, verweigert die Rückgabe bisher.

Deshalb reichte der Bruder des im Januar Getöteten nun Klage beim Verwaltungsgericht ein. Das bestätigte ein Gerichtssprecher.

Der Hund soll in Lohne im Landkreis Vechta seinen eigenen Halter totgebissen haben. Eine Passantin hatte den Mann am 8. Januar leblos in einem Straßengraben gefunden.

Daneben saß der Hund, der nicht von der Seite seines leblosen Herrchens wich und sich gegenüber Polizei und Rettungskräften aggressiv verhielt.

Um zu klären, wie es mit dem Hund weitergehen kann, hatte der Landkreis Vechta mit Sam einen Wesenstest gemacht. Den hatte Sam bestanden. Damit dürfe der Hund grundsätzlich wieder an einen neuen Halter vermittelt werden, hatte der Landkreis seinerzeit mitgeteilt.

Zehntausende Menschen hatten zuvor eine Petition mit dem Ziel unterschrieben, eine mögliche Einschläferung zu verhindern. Eine weitere Online-Petition forderte zudem unter anderem, eine rechtsmedizinische Zweitmeinung einzuholen und den Wesenstest öffentlich zu dokumentieren.