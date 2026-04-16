Hund bekommt nach Ewigkeit in Tierheim erste Chance: Was dann passiert, schockt Pfleger

Edenbridge (England) - Dieser Hund ist ein echter Unglücksrabe. Mehr als 2400 Tage sitzt Beagle Jake inzwischen in der "Last Chance Animal Rescue" im englischen Edenbridge fest. In diesen gut 6,5 Jahren hatte er zumindest zwei Chancen auf ein neues Leben. Leider verlief eine davon für Jakes Pfleger mit einem Schock.

Beagle Jake ist vom Pech verfolgt. © TikTok/Screenshot/lastchanceanimalrescue

"Jake kam als typischer Beagle zu uns (...) ein fröhlicher, verfressener Hund in guter Verfassung, der gerne kuschelte, spielte und Spielzeug liebte", erzählte Tierheim-Mitarbeiterin Carrie Thatcher jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Als er erstmals vermittelt wurde, schien auf den ersten Blick alles gut. Doch dann meldete sich jemand beim Tierheim und berichtete, dass er gesehen habe, wie der Hund von seinem neuen Besitzer gewaltsam eine Treppe hinauf gedrängt worden sei.

Tatsächlich konnte die Last Chance Animal Rescue an eindeutiges Bildmaterial einer Ring-Kamera gelangen. "Wir haben keine Zeit verloren und ihn sofort abgeholt", sagte Thatcher dem US-Magazin.

"Wir erhielten eine SMS, in der der Adoptierende seinen Fehler eingestand und Ausreden vorbrachte, warum Jake es 'verdient' hätte", fügte sie hinzu.

Der arme Jake kehrte schwer verängstigt ins Tierheim zurück. Er schnappte sogar nach dem Mann, der ihm schließlich eine zweite Chance gab. Doch diesmal endete die Geschichte tragisch.