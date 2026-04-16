Hund bekommt nach Ewigkeit in Tierheim erste Chance: Was dann passiert, schockt Pfleger
Edenbridge (England) - Dieser Hund ist ein echter Unglücksrabe. Mehr als 2400 Tage sitzt Beagle Jake inzwischen in der "Last Chance Animal Rescue" im englischen Edenbridge fest. In diesen gut 6,5 Jahren hatte er zumindest zwei Chancen auf ein neues Leben. Leider verlief eine davon für Jakes Pfleger mit einem Schock.
"Jake kam als typischer Beagle zu uns (...) ein fröhlicher, verfressener Hund in guter Verfassung, der gerne kuschelte, spielte und Spielzeug liebte", erzählte Tierheim-Mitarbeiterin Carrie Thatcher jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Als er erstmals vermittelt wurde, schien auf den ersten Blick alles gut. Doch dann meldete sich jemand beim Tierheim und berichtete, dass er gesehen habe, wie der Hund von seinem neuen Besitzer gewaltsam eine Treppe hinauf gedrängt worden sei.
Tatsächlich konnte die Last Chance Animal Rescue an eindeutiges Bildmaterial einer Ring-Kamera gelangen. "Wir haben keine Zeit verloren und ihn sofort abgeholt", sagte Thatcher dem US-Magazin.
"Wir erhielten eine SMS, in der der Adoptierende seinen Fehler eingestand und Ausreden vorbrachte, warum Jake es 'verdient' hätte", fügte sie hinzu.
Der arme Jake kehrte schwer verängstigt ins Tierheim zurück. Er schnappte sogar nach dem Mann, der ihm schließlich eine zweite Chance gab. Doch diesmal endete die Geschichte tragisch.
Jake ist inzwischen krank
Nach nur einem Monat erlitt Jakes neues Herrchen einen Herzinfarkt. Danach war der Brite nicht mehr in der Lage, sich um die glücklose Fellnase zu kümmern. Jake landete wieder in seinem Tierheim.
Mittlerweile ist der achtjährige Rüde schwer gezeichnet. Zum einen verliert er sein Augenlicht, zum anderen leidet das arme Tier unter Diabetes, braucht täglich zwei Spritzen.
"Einen Hund mit so schwerwiegenden Vertrauens- und Verhaltensproblemen sowie einer Erkrankung aufzunehmen, ist eine große Herausforderung", gibt Thatcher zu.
Trotz allem ist sie weiterhin guter Dinge für den Vierbeiner. "Das richtige Zuhause für Jake wartet da draußen, und sobald er es gefunden hat, wird er endlich die Liebe erfahren, die er verdient", so die Tierheim-Frau.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/lastchanceanimalrescue