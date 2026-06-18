Hund Beni hat alles verloren: Diese kleine Seele braucht jetzt ganz dringend Liebe
Kassel - Dieser kleine Hund braucht ganz dringend Liebe und Zuneigung! Beni ist im Tierheim gelandet, da sein Besitzer in ein Pflegeheim musste und seinen treuen Begleiter leider nicht mitnehmen konnte. Findet er sein Happy End?
Von den Mitarbeitenden der "Wau-Mau-Insel" in Kassel wird die wirklich zuckersüße Fellnase als "liebenswerter und freundlicher, eher gemütlicher Rüde auf krummen Dackelbeinen" beschrieben.
Schaut man sich die Bilder an, kann man sich in den circa neun Jahre alten Mischling, welcher aus dem ungarischen Tierheim der Tierfreunde in Kiskunhalas den Sprung nach Deutschland gepackt hat, einfach nur auf den ersten Blick verlieben.
Nachdem sein Besitzer in die Pflegeeinrichtung umziehen musste, übergaben Angehörige seinen geliebten Vierbeiner den Angaben zufolge dem städtischen Hundefänger. Danach ging es für Beni, für den seine ganze Welt zusammengebrochen war, weiter zu den ungarischen Tierschutzkollegen.
Gesucht wird hierzulande ein neues Für-immer-Zuhause bei Menschen, die einen älteren Hund bei sich aufnehmen möchten und der kleinen Seele die Liebe sowie Zuneigung geben können, die sie nach all dem Stress verdient hat.
Beni aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" sucht ein neues Für-immer-Zuhause: Das gilt es zu beachten
Aufgrund seiner Statur sollte sein zukünftiges Zuhause laut dem Tierheim möglichst ebenerdig sein. Außerdem wäre ein kleiner, hundesicher eingezäunter Garten für den Rüden ein Traum.
Ob er in seiner neuen Familie lieber als kleiner Einzelprinz verwöhnt werden möchte oder sich in einem Rudel wohlfühlen würde, könne den Tierfreunden zufolge noch nicht gesagt werden.
Wichtig: Natürlich zollt Beni kleiner Körper auch seinem Alter etwas Tribut. Aktuell benötigt der Vierbeiner Medikamente für sein Herz. Alle Fragen dazu werden vom Tierheim gerne beantwortet.
Wie alle Tiere muss auch er laut "Wau-Mau-Insel" zunächst eine tierärztliche Eingangsuntersuchung absolvieren. Zusätzlich wird ein länderspezifisches Reisekrankheitenprofil für die Fellnase erstellt.
Kennenlernen beziehungsweise besuchen kann man Beni aber bereits - und zwar zu Öffnungszeiten dienstags bis samstags von 14 bis 16 Uhr. Telefonisch ist das Tierheim in Kassel montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie von 16 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680 zu erreichen. Alternativ stehen E-Mail und Webformular zur Verfügung.
Titelfoto: Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2)