18.06.2026 10:19 Hund Beni hat alles verloren: Diese kleine Seele braucht jetzt ganz dringend Liebe

Dieser kleine Hund braucht dringend Liebe und Zuneigung! Beni ist im Tierheim gelandet, da sein Besitzer in ein Pflegeheim musste und er nicht mitkommen konnte.

Von Jan Höfling

Kassel - Dieser kleine Hund braucht ganz dringend Liebe und Zuneigung! Beni ist im Tierheim gelandet, da sein Besitzer in ein Pflegeheim musste und seinen treuen Begleiter leider nicht mitnehmen konnte. Findet er sein Happy End?

Beni wartet im Tierheim "Wau-Mau-Insel" derzeit auf seine neue Familie. Wer möchte den kleinen Vierbeiner aufnehmen? © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel Von den Mitarbeitenden der "Wau-Mau-Insel" in Kassel wird die wirklich zuckersüße Fellnase als "liebenswerter und freundlicher, eher gemütlicher Rüde auf krummen Dackelbeinen" beschrieben. Schaut man sich die Bilder an, kann man sich in den circa neun Jahre alten Mischling, welcher aus dem ungarischen Tierheim der Tierfreunde in Kiskunhalas den Sprung nach Deutschland gepackt hat, einfach nur auf den ersten Blick verlieben. Nachdem sein Besitzer in die Pflegeeinrichtung umziehen musste, übergaben Angehörige seinen geliebten Vierbeiner den Angaben zufolge dem städtischen Hundefänger. Danach ging es für Beni, für den seine ganze Welt zusammengebrochen war, weiter zu den ungarischen Tierschutzkollegen. Hunde Unfall überlebt: Sekunden später sterben Hund und Frauchen aus bitterem Grund trotzdem! Gesucht wird hierzulande ein neues Für-immer-Zuhause bei Menschen, die einen älteren Hund bei sich aufnehmen möchten und der kleinen Seele die Liebe sowie Zuneigung geben können, die sie nach all dem Stress verdient hat.

Der Rüde hat in seiner ungarischen Heimat alles verloren, da sein Besitzer in ein Pflegeheim musste. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Beni aus dem Tierheim "Wau-Mau-Insel" sucht ein neues Für-immer-Zuhause: Das gilt es zu beachten