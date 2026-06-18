Streit in Hundetagesstätte endet blutig: Pudel beißt Frau einen Finger ab
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Ederheim - Eine junge Frau hat durch einen Pudel-Biss in Bayern einen Finger verloren.
Wie die Polizeiinspektion Nördlingen mitteilte, führt die 29-Jährige eine Hundetagesstätte im schwäbischen Ederheim (Landkreis Donau-Ries).
Demnach gingen am Mittwochnachmittag zwei Hunde in der Einrichtung aufeinander los.
Die Frau ging dazwischen und wurde dabei von einem Pudel gebissen.
Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.
Dort mussten die Ärtzte eine schwere Entscheidung treffen: Der Biss war so stark, dass der Finger amputiert werden musste.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa