Streit in Hundetagesstätte endet blutig: Pudel beißt Frau einen Finger ab

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Eine junge Frau, die eine Hundetagesstätte im bayerischen Ederheim leitet, hat durch den Biss eines Pudels am Mittwoch einen Finger verloren.

Von Benedikt Zinsmeister

Ederheim - Eine junge Frau hat durch einen Pudel-Biss in Bayern einen Finger verloren.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Frau in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
Mit einem Rettungshubschrauber wurde die Frau in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizeiinspektion Nördlingen mitteilte, führt die 29-Jährige eine Hundetagesstätte im schwäbischen Ederheim (Landkreis Donau-Ries).

Demnach gingen am Mittwochnachmittag zwei Hunde in der Einrichtung aufeinander los.

Die Frau ging dazwischen und wurde dabei von einem Pudel gebissen.

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Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen.

Dort mussten die Ärtzte eine schwere Entscheidung treffen: Der Biss war so stark, dass der Finger amputiert werden musste.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

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