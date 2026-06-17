Maltipoo verhält sich seltsam gegenüber Hund: Als Wahrheit herauskommt, bricht Frauchens Herz

Vancouver (Kanada) - Sie war ganz schön enttäuscht: Frauchen Bhagya aus Vancouver in Kanada wunderte sich sehr über das seltsame Verhalten ihrer Maltipoo-Hündin Daisy. Die Fellnase schien erstmals in einen Streit geraten zu sein, ausgerechnet mit einer anderen Maltipoo-Dame. Die Tiere sprangen aggressiv aneinander hoch, schenkten sich nichts. Doch was Bhagya dann mithilfe des anderen Frauchens herausfand, brach ihr das Herz.

Was war denn mit den kleinen Maltipoos los? Sie schienen sofort in Streit zu geraten. © Instagram/Screenshot/daisy.the.poo

"Zuerst dachten wir wirklich, sie würden sich streiten, denn sie sprangen buchstäblich aufeinander herum", sagte die Kanadierin jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Doch dann sei sie mit der anderen Besitzerin ins Gespräch gekommen. Dabei hätten sich immer mehr Überraschungen gezeigt, so Bhagya.

"Derselbe Geburtstag, derselbe Züchter. Wir stellten eine Frage nach der anderen und überprüften die Adresse, um es schließlich wirklich glauben zu können. Doch als uns die Erkenntnis kam, ergab alles einen Sinn", sagte sie.

Die Wahrheit: Daisy und ihre Artgenossin waren Wurfgeschwister! Deshalb spielten die beiden Hunde derart aufgeregt und überdreht miteinander. "Ehrlich gesagt konnten wir es kaum glauben", sagte Bhagya.

Aus diesem Grund hielt sie den Moment des kuriosen Treffens auf Video fest. Anfang Juni landete sie damit einen viralen Hit auf Instagram (mehr als 450.000 Klicks). Doch wie ging es danach weiter?