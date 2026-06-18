Fiete hat ein großes Herz und leidet im Tierheim: Wer schenkt ihm ein Zuhause?

Hamburg - Seit sieben Monaten ist Fiete jetzt schon im Hamburger Tierheim. Dabei ist der American-Staffordshire-Terrier-Mischling ein ganz lieber Kerl.

Fiete ist schon sechs Jahre alt, verhält sich aber gerne mal wie ein Junghund. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Im Dezember 2025 kam der Rüde aufgrund seiner Rasse als Sicherstellung in das Tierheim an der Süderstraße.

Gerade zu Beginn war der Aufenthalt dort für die Fellnase ein echter Spießrutenlauf. Durch die vielen Reize war er so gestresst, dass er kaum gefressen hat und sein Fell- und Hautbild litt.

Zum Glück fand er bei einer Pflegerin eine vorübergehende Bleibe, wo er mit zwei Katzen und einer Hunde-Oma in einer tierischen WG lebt. Letztere hat ihn ans Pfötchen genommen und zeigt dem Rüden, wo es langgeht.

Hunde und Menschen liebt er gleichermaßen - und das zeigt er auf eine freundliche, aber oft auch etwas grobmotorische, aufdringliche und distanzlose Art.

Obwohl er mit sechs Jahren schon ein wenig an Reife gewonnen haben sollte, verhält er sich oft wie ein sechs Monate alter Junghund. Dann taucht er ab in seine eigene Welt voller bunter und aufregender Abenteuer. Der Vierbeiner hat ein großes Herz und eine Pippi-Langstrumpf-Mentalität.

Im Alltag ist Fiete hingegen nicht sehr abenteuerlustig. Viele Situationen stressen ihn und seine Frustrationstoleranz ist gering. Auf Stress reagiert der Vierbeiner mit Wälzen oder starkem Klammern an seinem Menschen oder Artgenossen.