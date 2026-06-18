Fiete hat ein großes Herz und leidet im Tierheim: Wer schenkt ihm ein Zuhause?
Hamburg - Seit sieben Monaten ist Fiete jetzt schon im Hamburger Tierheim. Dabei ist der American-Staffordshire-Terrier-Mischling ein ganz lieber Kerl.
Im Dezember 2025 kam der Rüde aufgrund seiner Rasse als Sicherstellung in das Tierheim an der Süderstraße.
Gerade zu Beginn war der Aufenthalt dort für die Fellnase ein echter Spießrutenlauf. Durch die vielen Reize war er so gestresst, dass er kaum gefressen hat und sein Fell- und Hautbild litt.
Zum Glück fand er bei einer Pflegerin eine vorübergehende Bleibe, wo er mit zwei Katzen und einer Hunde-Oma in einer tierischen WG lebt. Letztere hat ihn ans Pfötchen genommen und zeigt dem Rüden, wo es langgeht.
Hunde und Menschen liebt er gleichermaßen - und das zeigt er auf eine freundliche, aber oft auch etwas grobmotorische, aufdringliche und distanzlose Art.
Obwohl er mit sechs Jahren schon ein wenig an Reife gewonnen haben sollte, verhält er sich oft wie ein sechs Monate alter Junghund. Dann taucht er ab in seine eigene Welt voller bunter und aufregender Abenteuer. Der Vierbeiner hat ein großes Herz und eine Pippi-Langstrumpf-Mentalität.
Im Alltag ist Fiete hingegen nicht sehr abenteuerlustig. Viele Situationen stressen ihn und seine Frustrationstoleranz ist gering. Auf Stress reagiert der Vierbeiner mit Wälzen oder starkem Klammern an seinem Menschen oder Artgenossen.
Fiete wird auch als Zweithund vermittelt
Daran wurde schon viel gearbeitet, das Training muss aber fortgesetzt werden. Auch seine Beißhemmung hat sich schon auf ein gutes Niveau verbessert.
Besonders gut hilft ihm dabei seine größte Leidenschaft - das Apportieren. Dabei arbeitet er hoch konzentriert und lässt sich kaum ablenken.
Damit seine Sozialkompetenz erhalten bleibt, sind regelmäßige Hundekontakte wichtig. Auch ein Leben als Zweithund kann Fiete sich gut vorstellen.
Die Fellnase hat schon eine Operation hinter sich, bei der ein Mastzellentumor am rechten Hinterbein entfernt wurde. Das sollte weiterhin beobachtet werden.
Da der Rüde eine Futtermittelunverträglichkeit hat, erhält er von seinen Pflegern Monoproteinfutter. Damit kommt er bestens klar.
Wer Fiete ein liebevolles Für-immer-Zuhause schenken möchte, findet unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.