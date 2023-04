21.04.2023 06:09 Hund beschützt Herrchen sogar vor Sanitätern: So wurde das Tier beruhigt

Der Beschützer-Instinkt eines Hundes ging in Mengerskirchen bei Limburg an der Lahn kürzlich so weit, dass das Tier seinen Halter vor Sanitätern beschützte.

Von Florian Gürtler

Limburg an der Lahn/Mengerskirchen - Der Beschützer-Instinkt der Hunde ist legendär - doch im westhessischen Landkreis Limburg-Weilburg ging die Treue eines Tieres kürzlich so weit, dass der Hund seinen zu diesem Zeitpunkt völlig hilflosen Halter sogar vor den Einsatzkräften des Rettungsdienstes beschützte. Ein Hund verteidigte kürzlich im westhessischen Landkreis Limburg-Weilburg seinen zu diesem Zeitpunkt hilflosen Halter sogar vor herbeigeeilten Sanitätern. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, 123RF/tverkhovinets Der Vorfall ereignete sich bereits am zurückliegenden Mittwoch in der Gemeinde Mengerskirchen, wie die Polizei mitteilte. Ein 86 Jahre alter Mann war demnach um die Mittagszeit mit einem Fahrrad in der Löhnbergstraße unterwegs. Dabei wurde der Senior von seinem Hund begleitet, ein ihm offenbar extrem treu ergebenes Tier. Aus noch unbekannter Ursache stürzte der 86-jährige Fahrradfahrer. Dabei verletzte sich der Mann schwer. Ein zweiter Radfahrer, der den Hundehalter kurz zuvor passiert hatte, bemerkte das Unglück und alarmierte mit seinem Mobiltelefon den Rettungsdienst. Hunde Hund auf Misthaufen entsorgt, Lämmer "zum Essen vorgeworfen": Schwere Vorwürfe gegen Schäfer Danach wollte der Mann sich um den verunglückten 86-Jährigen kümmern, doch das war nicht möglich: "Der Hund verteidigte sein Herrchen", berichtete ein Polizeisprecher. Dabei kannte das Tier kein Pardon: Nicht nur den Radfahrer, auch die herbeigeeilten Sanitäter hielt er von seinem hilflosen Halter fern. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes verständigten daraufhin die Polizei und baten die Beamten um Hilfe. Polizei findet Weg, um Hund ohne Gewalt zur Räson zu bringen Zum Glück für den treuen Hund kamen die Ordnungshüter auf eine Idee, um das Tier ohne Gewalt zur Räson zu bringen. Die Beamten fuhren zur Wohnung des verletzten 86-Jährigen, wo sie dessen Sohn antrafen. Mit diesem zusammen fuhren die Polizisten zur Unfallstelle zurück. Dem Sohn gelang es sofort, den Hund zu beruhigen und von dem verunglückten Radfahrer fortzubringen. "Anschließend konnte der Gestürzte medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden", schilderte der Sprecher den glücklichen Ausgang der Geschichte.

