Hund, der Kinder nicht gewöhnt ist, muss zweimal zurück ins Tierheim: Dann schmelzen Herzen

Minnesota (USA) - Er musste es sein! Dabei war das überhaupt nicht geplant gewesen. Doch als Amber Rodriguez zufällig ein Hunde-Adoptionsevent in ihrer Heimat Minnesota mit ihrer Tochter (14) sah und daraufhin besuchte, gab es kein Halten mehr. Die Jugendliche interessierte sich dort für keinen der Vierbeiner - außer Bruno. Vom ersten Moment an war sie vernarrt in ihn.

Bruno gab direkt Pfötchen, als Amber Rodriguez' Tochter ihn kennenlernte. © TikTok/Screenshot/bruno.thesouldog

Weil die Familie schon einen Hund hatte, fuhr Rodriguez dennoch mit ihrer Tochter nach Hause, ohne Bruno eine Chance zu geben. Doch während der Fahrt konnte die Vierzehnjährige nicht aufhören, von ihm zu schwärmen.

Schließlich drehte ihre Mutter um, wie sie diese Woche in einem Interview mit Newsweek erzählte. Ihre Tochter sei in die Fellnase deshalb von Anfang an so vernarrt gewesen, weil sie "älter und traurig aussah", so Rodriguez.

Schließlich gab sie dem Rüden eine Chance. Bruno lernte noch am selben Abend alle Familienmitglieder kennen, darunter Papa Mario und die drei Geschwister der Jugendlichen.

Zuvor hatte der Hund als Streuner gegolten und keinerlei Erfahrung mit Kindern gehabt – ein zusätzliches Risiko. Doch später erfuhr die Familie, dass die Dinge anders gewesen waren.