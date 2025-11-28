Hund, der Kinder nicht gewöhnt ist, muss zweimal zurück ins Tierheim: Dann schmelzen Herzen
Minnesota (USA) - Er musste es sein! Dabei war das überhaupt nicht geplant gewesen. Doch als Amber Rodriguez zufällig ein Hunde-Adoptionsevent in ihrer Heimat Minnesota mit ihrer Tochter (14) sah und daraufhin besuchte, gab es kein Halten mehr. Die Jugendliche interessierte sich dort für keinen der Vierbeiner - außer Bruno. Vom ersten Moment an war sie vernarrt in ihn.
Weil die Familie schon einen Hund hatte, fuhr Rodriguez dennoch mit ihrer Tochter nach Hause, ohne Bruno eine Chance zu geben. Doch während der Fahrt konnte die Vierzehnjährige nicht aufhören, von ihm zu schwärmen.
Schließlich drehte ihre Mutter um, wie sie diese Woche in einem Interview mit Newsweek erzählte. Ihre Tochter sei in die Fellnase deshalb von Anfang an so vernarrt gewesen, weil sie "älter und traurig aussah", so Rodriguez.
Schließlich gab sie dem Rüden eine Chance. Bruno lernte noch am selben Abend alle Familienmitglieder kennen, darunter Papa Mario und die drei Geschwister der Jugendlichen.
Zuvor hatte der Hund als Streuner gegolten und keinerlei Erfahrung mit Kindern gehabt – ein zusätzliches Risiko. Doch später erfuhr die Familie, dass die Dinge anders gewesen waren.
Süßer Zusammenschnitt lässt Herzen auf TikTok schmelzen
Eine ehemalige Pflegestelle habe Bruno in den sozialen Medien erkannt, sagte Rodriguez dem US-Magazin.
Die Verantwortlichen hätten sich dann bei ihr gemeldet und erzählt, dass Bruno mindestens zweimal abgegeben worden sei - zuletzt bei einem älteren Ehepaar gelebt habe. Mehr sei nicht bekannt.
In jedem Fall ist sich die vierfache Mutter sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. "Bruno liebt es, mit meinen Kindern herumzutoben und zu spielen, und er liebt es auch, mit ihnen zu kuscheln und sich auszuruhen", sagte sie.
Dass der Rüde zuvor keine Erfahrung mit Kindern sammeln konnte, steht ihm in jedem Fall nicht im Wege. In einem TikTok-Video präsentierte Rodriguez Mitte November einen Zusammenschnitt liebevoller Momente ihrer Kids mit dem Hund. Seitdem ist so manches Herz geschmolzen.
"Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass wir uns gefunden haben", schwärmte Rodriguez schließlich am Ende des Interviews.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/bruno.thesouldog