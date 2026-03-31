Vier Augen, zwei Schicksale: Marley und Tinki haben alles verloren – außer Hoffnung

Kassel - Diese zwei süßen Hunde haben es nach Deutschland geschafft und sehnen sich nach einem Happy End. Tinki ist aufgrund von finanziellen Problemen ihrer Besitzerin im Tierheim gelandet, Marleys Geschichte rührt zu Tränen.

Die zuckersüße Hündin Tinki sucht ein Zuhause bei liebevollen Tierfreunden, die ihr Geborgenheit und Liebe schenken. © Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel (2)

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel zufolge handelt es sich bei der kleinen Tinki um eine sehr liebenswerte Fellnase, die gemeinsam mit ihrem Schwesterchen Tira aus einem Tierheim in Ungarn übernommen wurde.

Die Hündinnen waren in der Tiereinrichtung in Kiskunhalas abgegeben worden, da die vorherige Besitzerin sich wegen monetärer Gründe nicht weiter um die Vierbeinerinnen kümmern konnte.

Ihr altes Leben war plötzlich einfach ausradiert – weshalb, dürften sie bis heute nicht verstehen.

Geimpft oder gechippt waren beide nicht, obwohl das in Ungarn gesetzlich vorgeschrieben ist.

Tinki brauche den Angaben nach zwar durchaus einen Moment, um sich etwas mehr zu trauen. Sobald sie allerdings Vertrauen gefasst habe, sei sie eine anhängliche und verschmuste Hündin.

Gesucht wird ein ruhiges Zuhause, weil sie sich in einem solchen wohler fühlen würde als in einer turbulenten Großfamilie.

Auch sollte ihr neues Heim aufgrund ihrer Statur möglichst ebenerdig sein. Wichtig für alle Interessierten ist zudem, dass die Kleine – wie alle jungen Hündinnen und Hunde – natürlich in der nächsten Zeit noch ganz viel lernen muss.