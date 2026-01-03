Hund Dobby machte in der Vergangenheit einen Fehler: Bekommt er noch eine Chance?

Berlin - Bullmastiff-Mix Dobby (4) ist nicht nur groß und stark, sondern auch ein echter Kuschelbär. Dennoch musste der Hund in seinem Leben schon einiges einstecken.

Bullmastiff-Mix Dobby (4) lebt seit etwa drei Monaten im Berliner Tierheim. © Tierheim Berlin

In seinem alten Zuhause erging es Dobby leider nicht so gut, weshalb er aus Tierschutzgründen sichergestellt wurde. Seit Ende September lebt der Rüde im Berliner Tierheim, wo er auf ein hundeerfahrenes und liebevolles Zuhause wartet.

Aktuell herrscht für den Bullmastiff-Mix Maulkorb- und Leinenpflicht, weil er bei einem früheren Vorfall einen anderen Hund gebissen haben soll. Dabei ist Dobby mit seinen Artgenossen gut verträglich, wenn die Sympathie stimmt.

Wer den Vierbeiner kennenlernt, merkt aber eigentlich schnell, dass hinter seiner imposanten Statur ein liebevoller, verspielter Kerl steckt, der Nähe liebt, gern gekrault wird und aufblüht, wenn er einmal Vertrauen gefasst hat.

Etwas Erziehung braucht Dobby aber schon noch. So zieht der kräftige Hund immer noch sehr an der Leine und bellt fremde Menschen auch schon mal an. Seine neuen Menschen sollten ihn daher sicher halten können und ihm außerdem eine klare, faire Führung bieten.

Wichtig für den Mischling wären Leinenführigkeit, Begegnungstraining und Ruhesignale. Doch bei konsequent positivem Training und gutem Management - Maulkorb in kritischen Situationen, strukturierte Hundebegegnungen - wird Dobby schnell lernfreudig und kooperativ, sind sich seine Tierpfleger sicher.