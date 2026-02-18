Lucy und Luna haben alles, was sie geliebt haben, verloren: Dabei können sie doch gar nichts dafür

Frankfurt am Main - Ihre Vorbesitzer sind umgezogen, für Lucy und Luna war im neuen Heim allerdings kein Platz mehr. Die Hundedamen sind im Tierheim in Frankfurt untergekommen, haben auf einen Schlag unverschuldet alles verloren.

Was für eine wunderschöne Hundedame! Lucy sucht ein neues Zuhause - und dieses Mal für immer. © Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. (2)

Die circa fünf Jahre alten Vierbeinerinnen dürften die Welt nicht mehr verstehen. Beide sind laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung nette, freundliche und unkomplizierte Exemplare.

Beim Umgang mit Artgenossen entscheidet beim Corgi-Labrador-Mix Lucy demnach die Sympathie, mit Katzen kann sie jedoch nichts anfangen. Sollte in ihrem künftigen Für-immer-Zuhause schon ein Ersthund leben, kann im Tierheim gerne getestet werden, wie die Chemie zwischen beiden aussieht.

Ähnlich sieht es beim Catahoula-Mix Luna aus.

Die hübsche Lady kann an "wirklich ambitionierte Hundeanfänger" vermittelt werden. Begründet wird dies damit, dass Luna sich vor Ort nicht mit allen Artgenossen verträglich zeigt. Wichtig ist aber: Zu den Zweibeinern ist die Kleine immer freundlich!

Katzen mag sie allerdings wie Lucy absolut nicht.

Gemäß Angaben ihrer Vorbesitzer können die Hündinnen etwa drei bis vier Stunden alleine zu Hause verbringen, bevorzugen jedoch die Gesellschaft ihrer Menschen. Bei beiden ist wichtig, dass sie sich in der Zeit, in der sie alleine sind, in der Wohnung frei bewegen können. Stubenrein sind beide und Fahrten mit dem Auto kennen sie bereits.