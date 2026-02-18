Lucy und Luna haben alles, was sie geliebt haben, verloren: Dabei können sie doch gar nichts dafür
Frankfurt am Main - Ihre Vorbesitzer sind umgezogen, für Lucy und Luna war im neuen Heim allerdings kein Platz mehr. Die Hundedamen sind im Tierheim in Frankfurt untergekommen, haben auf einen Schlag unverschuldet alles verloren.
Die circa fünf Jahre alten Vierbeinerinnen dürften die Welt nicht mehr verstehen. Beide sind laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtung nette, freundliche und unkomplizierte Exemplare.
Beim Umgang mit Artgenossen entscheidet beim Corgi-Labrador-Mix Lucy demnach die Sympathie, mit Katzen kann sie jedoch nichts anfangen. Sollte in ihrem künftigen Für-immer-Zuhause schon ein Ersthund leben, kann im Tierheim gerne getestet werden, wie die Chemie zwischen beiden aussieht.
Ähnlich sieht es beim Catahoula-Mix Luna aus.
Die hübsche Lady kann an "wirklich ambitionierte Hundeanfänger" vermittelt werden. Begründet wird dies damit, dass Luna sich vor Ort nicht mit allen Artgenossen verträglich zeigt. Wichtig ist aber: Zu den Zweibeinern ist die Kleine immer freundlich!
Katzen mag sie allerdings wie Lucy absolut nicht.
Gemäß Angaben ihrer Vorbesitzer können die Hündinnen etwa drei bis vier Stunden alleine zu Hause verbringen, bevorzugen jedoch die Gesellschaft ihrer Menschen. Bei beiden ist wichtig, dass sie sich in der Zeit, in der sie alleine sind, in der Wohnung frei bewegen können. Stubenrein sind beide und Fahrten mit dem Auto kennen sie bereits.
Lucy und Luna lieben ausgedehnte Spaziergänge und sind bestechlich
Lucy sowie Luna lieben den Tierfreunden zufolge ausgedehnte Spaziergänge und das Kuscheln mit Menschen. An der Leinenführigkeit hapert es allerdings noch ein wenig, was sich aber mit einer guten Auslastung und Training beheben lässt.
Ein großer Vorteil dabei ist, dass die Fellnasen laut dem Tierheim "dem Futter nicht abgeneigt" sind.
Kurz: Sie sind bestechlich und können mithilfe von Leckerlis sicherlich noch einige Grundkommandos sehr schnell beigebracht bekommen. Recht viel Luft nach oben scheint es bei beiden noch zu geben.
Kinder, die im Haushalt leben, sollten sowohl bei Lucy als auch Luna mindestens acht Jahre alt sein. Luna würde den Angaben zufolge auch ein Platz als Einzelprinzessin im künftigen Zuhause gefallen.
Wer Zeit und Platz in Haus und Herzen hat, kann sich mit dem Tierheim jederzeit per E-Mail in Verbindung setzen.
Titelfoto: Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. (2)