Ein großes, freundliches Dickerchen sucht ein Zuhause: "Wo Yacko ist, scheint die Sonne"

Leipzig - Yacko aus dem Leipziger Tierheim möchte endlich eine neue Familie finden. Neben sehr viel Freude am Leben bringt er dabei jedoch auch ein paar Extrakilos auf der Hüfte mit. Die zukünftigen Besitzer sollten daher nicht allzu spendabel mit Leckerlis umgehen - sicherlich keine leichte Aufgabe beim freundlichen Blick des Schäferhunds.

Der knapp fünf Jahre alte Rüde Yacko sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Leipzig

"Wo Yacko ist, da scheint die Sonne, denn wenn man ihn fragt, dann ist jeder Tag ein guter Tag und nichts könnte ihm so schnell die positive Laune verderben!", so beschreiben die Leipziger Tierschützer den knapp fünf Jahre alten Rüden. "Kommt er einem mit seinen tapsigen und großen Pfoten freudig entgegengelaufen, kann sich niemand ein Lächeln verdrücken."

Dabei bringt der hübsche und durchaus imposante Rüde jedoch ein stattliches Gewicht auf die Waage - das aufgrund seines bereits vorhandenen Hüftleidens jedoch nicht überhandnehmen darf.

Die neuen Besitzer sollten diese Problematik daher im Auge behalten, um eine eventuelle Verschlimmerung zeitnah zu erkennen und mithilfe eines Tierarztes frühzeitig zu handeln.

Für sportlich ambitionierte Menschen ist Yacko daher leider nicht die richtige Wahl.