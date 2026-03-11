Hunde suchen sich ihre Besitzer aus: Kurioses Treffen geht viral

USA - Ein herzerwärmendes Video, in dem Hunde aus dem Tierheim ihre neuen Besitzer selbst auswählen dürfen, ist innerhalb kurzer Zeit viral gegangen.

Bei der Veranstaltung trafen ein paar Hunde auf eine große Auswahl von Menschen. © TikTok/all_deez_animals

Die Aufnahmen auf dem TikTok-Kanal "all_deez_animals" zeigen eine Gruppe von Menschen, die ruhig im Kreis in einer Halle sitzen.

Nach und nach werden Hunde in den Raum gelassen und dürfen sich der Person nähern, die sie sich aussuchen. Die Person, zu der sich ein Hund hingezogen fühlt, wird sein potenzieller neuer Besitzer.

Danielle, die Leiterin des US-Tierheims und langjährige Freiwillige, erzählte gegenüber Newsweek, dass bereits ein Hund namens Ducky aus einem Tierheim in Pennsylvania bei der Veranstaltung adoptiert wurde.

Zwei weitere Hunde erhielten nach dem ungewöhnlichen Event ebenfalls Adoptionsanträge. Das Video fand auf TikTok schnell Anklang und erzielte 1,4 Millionen Likes.

"Ich will ehrlich sein - wenn mehr Tierheime so etwas machen würden, wäre ich zu 100 Prozent dabei. Ich kann mir keinen Hund aussuchen, seit meiner verstorben ist. Aber wenn einer mich aussuchen würde, würde ich mein Zuhause wieder öffnen", schrieb ein Zuschauer.

Ein anderer Nutzer kommentierte die emotionale Bedeutung dieses Moments und fügte hinzu: "Zu sehen, wie Menschen fast ausgewählt werden und dann enttäuscht sind, wenn sie nicht ausgewählt werden, gibt einem wirklich eine neue Perspektive darauf, wie sich die Hunde fühlen müssen, wenn sie übergangen werden."

Ein dritter User schrieb: "Ich bitte mehr Tierheime, dies zu tun - gern auch mit einer kleinen Teilnahmegebühr, die zur Unterstützung der Tiere verwendet wird."