Hund findet kein neues Zuhause bei Adoptionsevent: Was dann passiert, wirkt wie ein Wunder

New York City (USA) - Bei dem Adoptionsevent einer New Yorker Tierschutzorganisation wurde Hündin "Sandy", die man angebunden an einer Straßenlaterne fand, nicht adoptiert. Ein Happy End gab es für sie trotzdem, denn jemand ganz Besonderes erkannte die Fellnase.

Hündin Sandy bzw. Mocha sollte auf einem Adoptionsevent in New York City ein neues Zuhause finden, nachdem sie einen Monat zuvor angebunden an einer Straßenlaterne gefunden wurde. © Collage: Screenshot/Instagram/nyacc

Es war wie eine wundervolle Szene aus einem Familienfilm und das Ende hätte nicht perfekter sein können - für alle Anwesenden!

Wie die New York Post berichtet, tauchte zum "Paws in the Park"-Adoptionsevent des Animal Care Centers New York (NYACC) eine Familie auf, die ihren geliebten Hund Mocha im Januar verloren hatte.

Sie waren eine Woche im Urlaub und vertrauten ihren Vierbeiner einem Hundesitter an - doch als sie zurückkehrten, war Mocha verschwunden. Ebenso wie der Hundesitter, der nicht auf Anrufe reagierte und wie vom Erdboden verschluckt blieb. Nach Monaten der Suche musste sich die fünfköpfige Familie, damit abfinden, Mocha wohl nie wiederzusehen.

Am vergangenen Sonntag kamen sie zu dem Adoptionsevent für Hunde in New York City. Die Familie wollte ihre Trauer überwinden und einem anderen Tier ein schönes Zuhause bieten, doch dann zog ein ganz besonderer Hund ihre Aufmerksamkeit auf sich.