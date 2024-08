Hund findet neues "Spielzeug" und sorgt so für immense Zerstörung

Tulsa (Oklahoma/USA) - Verheerender Vierbeiner-Schaden! In den USA löste ein Hund ein enormes Feuer aus - ein Einfamilienhaus wurde schwer beschädigt.

Die Besitzer sind nicht da, der weiße Hund macht es sich gemütlich. Doch sein neues "Spielzeug" ist nicht ohne. © Facebook/Tulsa Fire Department

Fröhlich knabbert die Fellnase auf einer Powerbank herum, plötzlich sprühen Funken. Sekunden später steht schon das ganze Wohnzimmer in Flammen.

So geschehen in Tulsa (Oklahoma). Nun hat sich die Feuerwehr bei Facebook an die Öffentlichkeit gewandt, um vor den Gefahren, die durch Lithium-Ionen-Akkus ausgeht, zu warnen.

Das Video einer Überwachungskamera spricht für sich. Es zeigt, wie ein weißer Hund mit einer Powerbank im Maul ins Wohnzimmer tapst, es sich gemütlich macht und das Elektrogerät genüsslich zerkaut. Sein Artgenosse sitzt derweil auf der Couch und schaut zu. Auch eine Katze ist mit dabei.

Als die Powerbank explodiert, springen die Tiere auf, dann schauen sie etwas ungläubig zu, wie das Inferno seinen Lauf nimmt. Schließlich nehmen sie doch lieber Reißaus.

"Im Mai wurden wir zu einem Hausbrand gerufen, der durch einen beschädigten Lithium-Ionen-Akku verursacht wurde. Während das Haus erheblich beschädigt wurde, konnten die beiden Hunde und die Katze unverletzt durch eine Hundetür entkommen", hieß es von der Feuerwehr.