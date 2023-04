Hund freut sich auf Spaziergang: Was er tut, als die Tür offen ist, bringt so viele zum Lachen

Netz - Da hatte sie sich wohl ziemlich schwer verrechnet. Die Hunde-Dame der TikTokerin Makala Marie Baker freute sich mächtig auf ihren nächsten Spaziergang. Doch als ihr Frauchen die Tür öffnete, trat die Fellnase blitzschnell den Rückzug an. Was war passiert?

Die Hündin schüttelt sich sogar, obwohl sie kaum einen Tropfen abbekommen haben kann, so schnell wie sie wieder im Trockenen ist.

Die Tür geht auf und der Vierbeiner will lossprinten. Doch leider regnet, stürmt und blitzt es draußen. Bei dem heftigen Gewitter überlegt es sich das arme Tier ganz schnell anders und legt den Rückwärtsgang ein.

Was sich für den armen Vierbeiner als riesen Pleite entpuppte, sorgte beim TikTok-Publikum für beste Stimmung. 1,1 Millionen Likes vergaben die Leute für den lustigen Clip. Mehr als 1700 Kommentare kamen noch dazu. So hatten am Ende alle ihren Spaß, nur die Fellnase nicht.

Übrigens: Hunde können beim Thema Regen sehr empfindlich sein. Den Sensibelchen unter ihnen reicht schon der Geruch des kühlen Nasses, um sie aus der Fassung zu bringen.

Denn selbst einen gewöhnlichen Regen verbinden viele Hunde oft mit einem ganzen Gewitter. Dass die Fellnasen in der Regel gar keine Lust auf dieses Wetterspektakel haben, dürfte den meisten bekannt sein.

Vielleicht sollte man also etwas nachsichtiger mit seinem Hund sein, wann immer es regnet.