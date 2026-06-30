Hund frisst Pizza: Herrchen schreit so laut, dass die Polizei anrückt

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Weil sein Hund seine Pizza aufgefressen hatte, schrie ein Mann in Traustein dermaßen herum, dass eine Nachbarin den Notruf wählte.

Von Franziska Groll

Traunstein - Die Polizei ist wegen lauter Schreie zu einem Anwesen gerufen worden - und hat einen schimpfenden Hundebesitzer angetroffen.

Weil sein Hund seine Pizza aufgefressen hatte, schrie ein Mann in Traustein dermaßen herum, dass eine Nachbarin den Notruf wählte. (Symbolbild)
Weil sein Hund seine Pizza aufgefressen hatte, schrie ein Mann in Traustein dermaßen herum, dass eine Nachbarin den Notruf wählte. (Symbolbild)  © smrm1977/123RF

Der Hund soll am Montagabend eine frisch zubereitete Pizza aufgefressen haben, wie die Polizei mitteilte.

Der Besitzer habe seinem Ärger daraufhin mit lautstarken Schreien Luft gemacht.

Eine besorgte Anwohnerin hatte die Schreie in der Wolkersdorfer Straße in Traunstein gehört und daraufhin die Polizei gerufen.

Titelfoto: smrm1977/123RF

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