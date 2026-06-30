Hund frisst Pizza: Herrchen schreit so laut, dass die Polizei anrückt
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Von Franziska Groll
Traunstein - Die Polizei ist wegen lauter Schreie zu einem Anwesen gerufen worden - und hat einen schimpfenden Hundebesitzer angetroffen.
Der Hund soll am Montagabend eine frisch zubereitete Pizza aufgefressen haben, wie die Polizei mitteilte.
Der Besitzer habe seinem Ärger daraufhin mit lautstarken Schreien Luft gemacht.
Eine besorgte Anwohnerin hatte die Schreie in der Wolkersdorfer Straße in Traunstein gehört und daraufhin die Polizei gerufen.
Titelfoto: smrm1977/123RF