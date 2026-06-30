Hund frisst Pizza: Herrchen schreit so laut, dass die Polizei anrückt

Traunstein - Die Polizei ist wegen lauter Schreie zu einem Anwesen gerufen worden - und hat einen schimpfenden Hundebesitzer angetroffen.

Weil sein Hund seine Pizza aufgefressen hatte, schrie ein Mann in Traustein dermaßen herum, dass eine Nachbarin den Notruf wählte. (Symbolbild) © smrm1977/123RF

Der Hund soll am Montagabend eine frisch zubereitete Pizza aufgefressen haben, wie die Polizei mitteilte.

Der Besitzer habe seinem Ärger daraufhin mit lautstarken Schreien Luft gemacht.