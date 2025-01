Hund gähnt müde: Was passiert, als Katze an ihm vorbeiläuft, lässt Lachtränen fließen

Der Grund: In dem Gute-Laune-Clip muss Fellnase Holly gerade gähnen, als Stubentiger Gunther an ihr vorbeigeht. Eher zufällig landet dabei der Schwanz des Katers im Maul des Pyrenäenberghundes .

Hmm, lecker: Holly nutzt die Chance, um auf dem Schwanz der Katze herumzukauen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/holly.gunther

Auf 1,6 Millionen Klicks kommen in den ersten fünf Tagen mehr als 350.000 Likes, dazu unzählige Tränen lachende Emojis in der Kommentarspalte. Doch lustigerweise handelt es sich bei der Aufnahme gar nicht um einen richtigen Zufall.

"Gunther kam rüber, um Holly zu sehen, als sie sich hinlegte, und begann, mit ihr zu kuscheln. Sie hingen einfach nur herum, als Gunthers Schwanz in Hollys Mund landete. Das passiert ständig, weil sie ständig in der Nähe voneinander sind", erklärte das Frauchen der Fellnasen diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Obwohl der Kater zunächst so gelassen auf den "Übergriff" der Hündin reagierte, glaubt seine Besitzerin übrigens nicht, dass die Sache damit erledigt ist.

"Wir sind ziemlich sicher, dass Gunther etwas plant, da er ein schelmisches kleines Kätzchen ist. Wir vermuten, dass Gunther etwas plant, das Holly in Schwierigkeiten bringt", witzelte die Fellfreundin.

Bleibt zu hoffen, dass die mögliche Retourkutsche des Stubentigers ähnlich ulkig ausfällt - und erneut vom Frauchen gefilmt wird.