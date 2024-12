Hund gräbt wochenlang Loch am Zaun: Als Besitzerin wahren Grund herausfindet, schmelzen Herzen

USA - Sav Macc war frustriert: Nachdem sie viel Mühe in ihren Garten gesteckt hatte, erwischte sie ihren Hund dabei, wie er ihre Arbeit wieder zerstörte, indem er am Zaun herumgrub. Als die US-Amerikanerin allerdings realisierte, warum ihr Vierbeiner dies tat, wurde sie sofort umgestimmt.

Hündin Sandy buddelte über Wochen immer wieder am Nachbarszaun herum. Ihre Besitzerin bemerkte schließlich den Grund: eine Katze! © Bildmontage/Screenshot/TikTok/savmaccontiktok

Sav Macc lebt mit ihrer Hündin "Sandy" in einem Haus mit Garten in den USA. Und wie bei jedem Grundstück gibt es natürlich immer viel zu tun. "Ich stecke viel Arbeit in die Gartenarbeit und meinen Hinterhof toll aussehen zu lassen", erklärt die Musikerin gegenüber Newsweek.

Kein Wunder also, dass sie alles andere als erfreut war, als sie mitbekam, wie Vierbeiner Sandy immer wieder am Zaun zum Nachbarn buddelte. "Ich ging also nach draußen und wollte sie dafür maßregeln", erinnert sich Sav.

Aber die Hündin ließ sich nicht von ihrer Grabe-Aktion abbringen. Wochenlang war sie damit beschäftigt, das Loch zu erweitern. Der Grund sollte sich zufällig selbst zeigen:

"Ich ging nach draußen und zu meiner Überraschung sah ich die süßeste kleine weiße Pfote, die einfach durch meinen und den gemeinsamen Zaun meines Nachbarn winkte." Die Nachbarkatze und Sandy hatten also die ganze Zeit über versucht, Kontakt aufzunehmen. "Diese Pfote zu sehen, wurde schnell zum Höhepunkt von Sandys Tag", so die Hundehalterin.