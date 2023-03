Hund in Hinterhof ausgesetzt: Als er endlich gerettet wird, kann er nicht aufhören zu lächeln!

New York (USA) - Geht es eigentlich noch niedlicher?

Kuscheln gehört zu Donnys absoluten Lieblingsbeschäftigungen! © Bildmontage: Instagram/Screenshot/boroughbredinbrooklyn (2)

Donny - ein junger Pitbull - wurde kürzlich in einem New Yorker Hinterhof entdeckt, wo er verlassen und verwirrt umherstreunte. Es schien, als sei der Vierbeiner von seinen Besitzern einfach ausgesetzt worden.

Nachdem er von einigen Passanten gesichtet worden war, fasste sich schließlich einer von ihnen ein Herz und rief bei der Tierrettung "Animal Care Center (ACC)" an. Die Mitarbeiter dieser machten sich sofort auf den Weg, um den Hund bei sich aufzunehmen.

Kaum war Donny in seinem neuen Übergangs-Zuhause angekommen, wurde schnell klar, dass er zwar groß ist und vielleicht auch ein bisschen gefährlich aussieht. In ihm steckt jedoch eine liebebedürftige Fellnase, die sich nach einer Menge Kuscheleinheiten sehnt.

"Er war ein wenig ängstlich und nervös, als er hereinkam, was völlig verständlich ist", erklärte eine Arbeiterin des Tierheims, Manisha Shah, gegenüber The Dodo. "Aber es ist ein ganz besonderes Gefühl, wenn ein Hund wie Donny einem schließlich vertraut."

Um den Pitbull nun an eine neue Familie zu vermitteln, drehte Shah ein Video von Donny, in dem sie ihn der Welt vorstellte. Und darin wurde schnell deutlich: Viel Mühe musste sich die Tierretterin dabei nicht geben, denn der Hund leistete ganze Arbeit, um zu gefallen!

In dem Clip ist zu sehen, wie sich der Vierbeiner an die Mitarbeiter des ACC kuschelt, ihnen freudig entgegenspringt, über ihre Gesichter leckt und dabei stets ein breites Lächeln im Gesicht hat - auch als er zum Ende der Aufnahme zufrieden in die Kamera grinst.