Hund ist 22 Jahre lang treue Seele: Was dem Tier dann passiert, bricht reihenweise Herzen

Rüde Cooper muss im stolzen Alter von 22 Jahren noch einmal ganz vorn vorne anfangen. Millionen TikTok-Usern bricht das Herz.

Von Christian Norm

Woodstock (Illinois) - Was für ein stolzes Alter: 22 Jahre ist Rüde Cooper aus Woodstock/Illinois nun mittlerweile alt. In all der Zeit war der Hund seinem Frauchen eine treue Seele. Doch was dem armen Tier jetzt geschehen ist, lässt auf TikTok seit einer Woche reihenweise Herzen brechen.

Rüstiger Hunde-Senior: Cooper ist 22 Jahre alt. © TikTok/Screenshot/youngatheartpets Cooper musste nämlich in das Tierheim "Young at Heart Senior Pets Adoption" umziehen. Denn die Besitzerin der Fellnase ist vor Kurzem verstorben. Das TikTok-Video (siehe unten), in dem Cooper vorgestellt wird, wurde inzwischen mehr als 1,7 Millionen Mal angeklickt. Dass der arme Hund auf seine alten Tage noch einmal ganz von vorne anfangen muss, geht vielen Menschen unter die Haut. Die Bilder, in denen der Kleine vorgestellt wird, drücken zusätzlich auf die Tränendrüsen. Tapfer humpelt er in dem Clip durch das Tierheim, in dem er nun festsitzt. "Seine Besitzerin verstarb unerwartet und hinterließ drei ältere Hunde", erklärte die Geschäftsführerin des Tierheims, Dawn Kemper, im Gespräch mit Newsweek. "Cooper mag 22 Jahre alt sein. Aber er ist immer noch voller Leben. Seine zwei Lieblingsbeschäftigungen sind Fressen und Schlafen", so die US-Amerikanerin.



TikTok-Video mit Rüde Cooper geht so vielen unter die Haut