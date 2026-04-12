Zu viel Trubel, zu wenig Liebe? Malteser Puffy hofft jetzt auf sein ruhiges Glück

Hamburg - Er ist klein, flauschig und hatte keinen leichten Start: Malteser-Rüde Puffy musste sein Zuhause verlassen, weil er mit dem turbulenten Alltag einer Familie mit kleinem Kind schlicht überfordert war.

Malteser-Rüde Puffy sucht ein Zuhause ohne Kinder. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Der ganze Trubel wurde dem Zweijährigen zu viel, sodass er sogar hin und wieder schnappte. Am 14. März 2026 kam der Rüde deshalb ins Hamburger Franziskus-Tierheim - verunsichert, schreckhaft und voller Misstrauen.

In den ersten Tagen wollte er von Nähe nichts wissen. Jeder neue Eindruck, jede Bewegung war ihm zu viel. Doch dann zeigte Puffy, was wirklich in ihm steckt: Mut! Für den Hund der Beginn eines neuen Kapitels.

Nach nur wenigen Tagen taute der kleine Kerl langsam auf, ließ vorsichtig erste Kontakte zu. Und heute? Kaum wiederzuerkennen! Gegenüber vertrauten Menschen zeigt sich die Fellnase inzwischen von ihrer besten Seite: verspielt, offen und richtig verschmust.

Streicheleinheiten fordert er mittlerweile selbstbewusst ein und genießt jede Sekunde Aufmerksamkeit, heißt es auf der Website des Tierheims.