Schäferhund und Husky sind ihre Eltern: Süße Siva sucht neues Zuhause

Mainz - Eine Mischung, die sofort neugierig macht: Schäferhund - Husky -Mischling Siva fällt nicht nur optisch besonders auf, sondern auch mit ihrem tollen Charakter. Jetzt sucht sie nach einem liebevollen neuen Zuhause.

Siva ist eine spannende Mischung aus Schäferhund (l.) und Husky. (Symbolfoto) © Montage: 123RF/lenanichizhenova, 123RF/lightfieldstudios

Siva hat in ihrem Hundeleben bereits schwere Zeiten durchgemacht, doch wer sie heute erlebt, spürt davon kaum etwas.

Die Vierbeinerin liebt den Kontakt zu Menschen über alles und macht daraus auch keinen Hehl. Ihre Zuneigung äußert sie dann gerne lautstark und voller Begeisterung.

Generell zeigt sich Siva im Mainzer Tierheim, mit dem sie aktuell noch vorliebnehmen muss, als total lebensfroh.

Auch gegenüber anderen Hunden zeigt sie sich ausgesprochen sozial. Besonders eng ist ihre Bindung zu Rüde Jacob, mit dem sie schon lange zusammenlebt.

Entsprechend sollte das Alleinbleiben im neuen Zuhause behutsam und Schritt für Schritt aufgebaut werden - vor allem, wenn kein weiterer Hund vorhanden ist.

Im Umgang mit Kindern zeigt sich Siva grundsätzlich offen, allerdings sollten diese bereits im Grundschulalter sein. Der Grund: Sie ist eine sehr körperliche Hündin, die ihre eigene Kraft manchmal unterschätzt. Ob sie sich mit Katzen versteht, kann bei Bedarf im Tierheim getestet werden.