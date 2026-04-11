Schäferhund und Husky sind ihre Eltern: Süße Siva sucht neues Zuhause
Mainz - Eine Mischung, die sofort neugierig macht: Schäferhund-Husky-Mischling Siva fällt nicht nur optisch besonders auf, sondern auch mit ihrem tollen Charakter. Jetzt sucht sie nach einem liebevollen neuen Zuhause.
Siva hat in ihrem Hundeleben bereits schwere Zeiten durchgemacht, doch wer sie heute erlebt, spürt davon kaum etwas.
Die Vierbeinerin liebt den Kontakt zu Menschen über alles und macht daraus auch keinen Hehl. Ihre Zuneigung äußert sie dann gerne lautstark und voller Begeisterung.
Generell zeigt sich Siva im Mainzer Tierheim, mit dem sie aktuell noch vorliebnehmen muss, als total lebensfroh.
Auch gegenüber anderen Hunden zeigt sie sich ausgesprochen sozial. Besonders eng ist ihre Bindung zu Rüde Jacob, mit dem sie schon lange zusammenlebt.
Entsprechend sollte das Alleinbleiben im neuen Zuhause behutsam und Schritt für Schritt aufgebaut werden - vor allem, wenn kein weiterer Hund vorhanden ist.
Im Umgang mit Kindern zeigt sich Siva grundsätzlich offen, allerdings sollten diese bereits im Grundschulalter sein. Der Grund: Sie ist eine sehr körperliche Hündin, die ihre eigene Kraft manchmal unterschätzt. Ob sie sich mit Katzen versteht, kann bei Bedarf im Tierheim getestet werden.
Mischlingshündin Siva ist eine echte Frohnatur mit viel Potenzial
Gesundheitlich musste Siva schon so einiges durchstehen. Kurz nach ihrer Ankunft im Tierasyl wurde sie wegen einer Gebärmutterentzündung operiert.
Dabei entfernten Tierärzte auch zwei bösartige Tumore an ihrer Milchleiste. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Erkrankung weiter gestreut hat, sind regelmäßige tierärztliche Kontrollen unerlässlich.
Trotz ihres Alters und dieser Vorgeschichte ist Siva erstaunlich aktiv.
Aktuell fehlt ihr noch etwas Kondition, weshalb sie bei Spaziergängen gelegentlich gebremst werden muss.
Doch mit zunehmender Fitness dürfte sie schnell wieder zur ausdauernden Alltagsbegleiterin werden, die bei keinem Ausflug fehlen möchte.
Für ihren Lebensabend sucht Siva ein Zuhause, in dem sie möglichst wenige Treppen steigen muss.
Siva hofft auf ein warmherziges Für-Immer-Zuhause
Wer also ein gemütliches Plätzchen auf der Couch freihat und einer besonderen Hündin ein liebevolles Zuhause schenken möchte, könnte in Siva die perfekte Gefährtin finden.
Etwaige Interessenten werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies über das Kontaktformular des Mainzer Tierheims.
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