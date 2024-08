Hund ist bei Rettung total am Ende: Acht Wochen später ist er nicht wiederzuerkennen

Dayton (Texas) - Sie war völlig verwahrlost, als sie in der Nähe eines Eisstandes in Dayton (Texas) auftauchte. Hündin Babs war aufgrund von schwerer Räude an vielen Körperstellen das Fell ausgefallen. Allerdings nicht an allen, was ihren "heruntergekommenen" Look noch verstärkte. Zum Glück sollte sich die Lage der Fellnase kurz darauf um 180 Grad drehen. Acht Wochen später ist sie nicht mehr wiederzuerkennen.