Hund ist lieb und menschenbezogen: Seine Besitzer sollten unbedingt diese Eigenschaft haben

Köln - Mit Hund Spencer nahm das Tierheim Köln-Dellbrück vor einer Weile ein wahres Kraftpaket bei sich auf - der Cane-Corso-Mischling bringt nämlich stolze 55 Kilo auf die Waage! Für ihren Schützling suchen die Tierretter nach Menschen, die Spencer ein Leben lang zur Seite stehen.

Spencer wurde etwa im Jahr 2023 geboren und ist damit noch ziemlich jung. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Wie die Mitarbeiter des Kölner Tierheims auf ihrer Website berichteten, hatten sie den jungen Rüden bereits vor einigen Wochen in der Einrichtung aufgenommen, es hatte jedoch ein Weilchen gedauert, bis Spencer zur Vermittlung freigegeben werden konnte.

Das ist jüngst nun endlich geschehen - und der stattliche Vierbeiner mehr als bereit, in ein neues Leben zu starten. Wie genau Spencer den Weg zu den Tierrettern gefunden hatte, ging aus den Schilderungen des Tierheims nicht hervor. Nur so viel verrieten die Mitarbeiter: Spencer war nach einer Sicherstellung in der Einrichtung gelandet.

Der etwa 2023 geborene Rüde wurde von seinen Pflegern zwar als sehr lieber und menschenbezogener Hund beschrieben.

Mit seiner stattlichen Größe und seinem Gewicht ist er jedoch keineswegs ein Fall für Anfänger, sondern braucht Menschen, die "wirklich viel Kraft" haben und "ihn in jeder Situation unter Kontrolle halten können", erklärten die Mitarbeiter.