Hund ist lieb und menschenbezogen: Seine Besitzer sollten unbedingt diese Eigenschaft haben

Das Tierheim Köln-Dellbrück sucht ein passendes Zuhause für Cane-Corso-Mix Spencer. Der Hund ist unheimlich lieb, hat aber eine stattliche Größe.

Von Laura Miemczyk

Köln - Mit Hund Spencer nahm das Tierheim Köln-Dellbrück vor einer Weile ein wahres Kraftpaket bei sich auf - der Cane-Corso-Mischling bringt nämlich stolze 55 Kilo auf die Waage! Für ihren Schützling suchen die Tierretter nach Menschen, die Spencer ein Leben lang zur Seite stehen.

Spencer wurde etwa im Jahr 2023 geboren und ist damit noch ziemlich jung.
Spencer wurde etwa im Jahr 2023 geboren und ist damit noch ziemlich jung.

Wie die Mitarbeiter des Kölner Tierheims auf ihrer Website berichteten, hatten sie den jungen Rüden bereits vor einigen Wochen in der Einrichtung aufgenommen, es hatte jedoch ein Weilchen gedauert, bis Spencer zur Vermittlung freigegeben werden konnte.

Das ist jüngst nun endlich geschehen - und der stattliche Vierbeiner mehr als bereit, in ein neues Leben zu starten. Wie genau Spencer den Weg zu den Tierrettern gefunden hatte, ging aus den Schilderungen des Tierheims nicht hervor. Nur so viel verrieten die Mitarbeiter: Spencer war nach einer Sicherstellung in der Einrichtung gelandet.

Der etwa 2023 geborene Rüde wurde von seinen Pflegern zwar als sehr lieber und menschenbezogener Hund beschrieben.

Mit seiner stattlichen Größe und seinem Gewicht ist er jedoch keineswegs ein Fall für Anfänger, sondern braucht Menschen, die "wirklich viel Kraft" haben und "ihn in jeder Situation unter Kontrolle halten können", erklärten die Mitarbeiter.

Der Cane-Corso-Mischling träumt von einem Neuanfang bei lieben Menschen, die ihm ein Für-Immer-Zuhause schenken.
Der Cane-Corso-Mischling träumt von einem Neuanfang bei lieben Menschen, die ihm ein Für-Immer-Zuhause schenken.

Hier werden Cane-Corso-Freunde gesucht: Spencer sucht eine Bleibe bei erfahrenen Haltern

Für den hübschen Mischling suchen die Kölner Tierretter nach Menschen mit jeder Menge Platz und Hundeerfahrung.
Für den hübschen Mischling suchen die Kölner Tierretter nach Menschen mit jeder Menge Platz und Hundeerfahrung.

Und noch eine weitere Eigenschaft sollten Spencers künftige Besitzer mitbringen: "Hier sind Menschen gefragt, die ihn nicht 'verrückt machen', sondern ihm die nötige Ruhe vermitteln", informierten die Tierretter.

Sollten im neuen Zuhause des Cane-Corso-Mischlings Kinder leben, "dann sollten diese auf jeden Fall schon größer sein", erklärte das Tierheim potenziellen Interessenten darüber hinaus. Denn für Kleinkinder sei der Hund definitiv zu groß und zu stark.

"Wir suchen Cane-Corso-Freunde, die viel Zeit haben, um Spencer auszulasten, sich viel an der frischen Luft bewegen und möglichst ein Haus mit Garten haben. Hundeerfahrung versteht sich bei diesem Hund von selbst", so die Tierretter.

Wer den stattlichen Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an hunde@tierheim-koeln-dellbrueck.de Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Spencer gibt's zudem auf der Website des Tierheims.

