Hund ist mega aufgeregt, weil er Frauchen zeigen will, was Katze tut: Dann ist das Lachen groß

New Mexico (USA) - Riesen Aufregung bei Rüde Pimento aus New Mexiko: Weil er seinem Frauchen unbedingt etwas zeigen will, rennt der Hund mehrfach hin und her, springt wild herum. Dann endlich bequemt sich die Fellfreundin, folgt ihm in die Küche. Was sie dort zu sehen bekommt, amüsiert nicht nur sie, sondern auch Millionen TikTok-User.