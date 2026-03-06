Hund ist neu im Tierheim: Was er tut, als Licht gedimmt wird, bricht Pflegern das Herz
Chester Springs (Pennsylvania, USA) - Einst hatte er alles: Fin lebte mit anderen Hunden, Katzen und Kindern in einem liebevollen Haushalt. Sein eigenes Plätzchen und tägliche Rituale waren das Normalste der Welt für ihn. Doch dann geriet seine Familie in eine tiefe finanzielle Krise, musste alles über den Haufen schmeißen. So landete Fin Ende Februar völlig unverschuldet bei der "Main Line Animal Rescue" in Chester Springs, Pennsylvania. Dort brach er seinen Pflegern bald das Herz.
Es war vom ersten Moment an klar: Der verunsicherte Vierbeiner war mit der neuen Situation überfordert. Als dann die erste Nacht im Tierheim anbrach, geschah es.
"Als heute Abend die Lichter gedimmt wurden, rollte sich Fin in seinem Zwinger zusammen und bedeckte sanft seine Augen mit der Pfote, als wollte er die Realität ausblenden, dass dies nun sein Leben ist… Und es hat uns das Herz gebrochen", teilte das Tierheim auf Facebook mit.
Der Beitrag löste großes Bestürzen bei den Usern aus. In mehr als Tausend Kommentaren fühlten viele von ihnen mit der armen Fellnase mit, Herzchen- und weinende Emojis inbegriffen.
Doch konnte Fin dadurch auch jemanden finden, der ihn aus seiner Lage befreien wollte?
Facebook-Posting zeigt traurigen Moment mit Rüde Fin
"Es gab bereits einige Anfragen im Internet, aber er sucht noch immer ein Zuhause und braucht dringend Hilfe! Er ist ein absolut fantastischer Hund. Er ist liebevoll, intelligent, verspielt und süß", teilte ein Mitarbeiter kürzlich in einem Interview mit Newsweek mit.
"Er würde sich bei einem geduldigen und liebevollen Besitzer, der ihm die Zeit gibt, die er braucht, um sich nach dem Verlust all seiner gewohnten Umgebung an sein neues Leben zu gewöhnen, sehr wohlfühlen", fügte der Mitarbeiter hinzu.
Seitdem hat das Tierheim auf Facebook mehrfach vermeldet, dass Fin weiterhin auf ein neues Zuhause wartet. Bleibt zu hoffen, dass sein Happy End trotzdem schon bald winkt.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/Main Line Animal Rescue (MLAR)