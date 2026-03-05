Blinder Husky lernt besonderen Befehl: Was das für ihn bedeutet, lässt alle Herzen schmelzen

Illinois (USA) - Um ihrem blinden Husky ein Stück Freiheit zu geben, brachte ihm sein Frauchen einen ganz besonderen Befehl bei.

Um sich dennoch frei bewegen zu können, lernte die Hündin ein ganz spezifisches Wort von ihrem Frauchen. © Bildmontage: TikTok/blind.husky

In einem Video auf dem TikTok-Kanal "blind.husky" ist Hündin Dani zu sehen, wie sie - gesichert an einer langen Leine - voller Lebensfreude in einem hohen Bogen durch das Gras sprintet.

Ausgelöst wurde dieser besondere Moment durch ein einziges Wort ihrer Besitzerin: "Kreis". Dani wurde 2018 blind geboren und lebt heute im US-Bundesstaat Illinois. Mit der Zeit fand ihre Besitzerin eine Möglichkeit, ihrem Liebling dennoch Sicherheit und Lebensqualität zu geben.

Sobald die Husky-Dame das vereinbarte Kommando hört, weiß sie, dass sie loslaufen darf. In großen Kreisen - sicher geführt, aber mit dem Gefühl grenzenloser Bewegung - sprintet Dani los. "Ihr Selbstvertrauen haut mich um", schrieb die Besitzerin des Hundes zu ihrem Video.

Der rührende Clip ging schnell viral. "Im Kreis laufen hat gerade eine ganz neue Bedeutung bekommen", kommentierte ein Nutzer. Ein anderer Zuschauer schrieb: "Meine Mama sorgt dafür, dass ich sicher herumtoben kann."

Der Weg zu diesem Moment verlief jedoch alles andere als schnell. Acht Jahre sind Dani und ihr Frauchen bereits ein Team. Vertrauen, gerade bei einem blinden Tier, entsteht nicht über Nacht. Dani verlässt sich vollständig auf die Stimme ihrer Besitzerin. Sie ist damit gleichzeitig ihre Orientierung, ihre Sicherheit und ihre Augen.