Halter mit jungem Hund überfordert: Gibt es noch Hoffnung für Loisl?

Im Münchner Tierheim wartet Hund Loisl auf passende Halter, die ihm ein liebevolles Zuhause schenken. Auch ein Kaninchen wartet sehnlichst auf sein Glück.

Von Friederike Hauer

München - Der kastrierte Mischling Loisl kam wegen der Überforderung seiner Vorbesitzer ins Münchner Tierheim.

Mischling Loisl hofft auf Halter, die gerne mit ihm arbeiten.  © Tierheim München (2)

Loisl wurde im September 2024 geboren und ist ein sportlicher Jungspund. Er ist sehr verschmust und baut schnell eine enge Bindung zu seinen Menschen auf.

Mit Artgenossen ist er grundsätzlich verträglich, altersbedingt kann er bei einem Kontakt jedoch etwas stürmisch und distanzlos auftreten.

Da er viel Temperament mitbringt, wäre er sicher gut für den Hundesport geeignet. Künftige Halter müssen ihn sowohl körperlich als auch geistig auslasten können.

"In Situationen, in denen er sich bedrängt fühlt, kann es vorkommen, dass Loisl nach vorne geht", berichten seine Pfleger. Deshalb sollten Interessenten bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden mitbringen und in der Lage sein, Loisl souverän zu führen.

Das Tierheim hofft auf aktive Menschen, die Freude an der gemeinsamen Bewegung mit einem Hund haben und weiter mit Loisl arbeiten möchten.

Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000260 im Hundehaus 1.

Tierheim München: Kaninchen sucht Partner für ruhige Stunden

Max Musterbunny sehnt sich nach der Gesellschaft eines Kaninchens.  © Tierheim München

Auch das kastrierte Zwergkaninchen "Max Musterbunny" wartet auf sein Glück. Er kam ins Münchner Tierheim, weil sein Partnertier verstorben ist, und wurde ungefähr im Januar 2022 geboren.

Max lebt überwiegend in Innenhaltung und kann im Sommer auch draußen gehalten werden. In einem artgerechten Gehege sollten ihm mindestens sechs Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Er ist ein neugieriges, aber auch etwas schüchternes Kaninchen. Max ist sehr ausgeglichen, schläft viel und genießt seine Ruhephasen. Sein Wesen beschreiben seine Pfleger als sanft.

Alles, was Max zu seinem Glück nun fehlt, ist ein passender Partner oder eine Partnerin, mit dem er harmonisch leben kann.

Hast Du ein passendes Kaninchen, das ebenfalls auf der Suche ist? Melde Dich für weitere Informationen unter der Telefonnummer 089/921000530 im Kleintierhaus EG.

Titelfoto: Tierheim München (2)

