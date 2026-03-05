Tierheim bekommt 15 Welpen auf einmal geliefert: Kurz darauf stehen alle vor einem Rätsel
East Bendigo (Australien) - Dieser ruhige Morgen war ganz schnell vorbei: Im vergangenen Monat bekam das Tierheim "Bendigo Animal Relief Centre" (BARC) im australischen East Bendigo gleich 15 Welpen auf einmal "geliefert". Ein Mann hatte die Tiere auf einem beliebten Wanderweg gefunden - und zum Glück in zwei Kartons zum Tierheim gebracht. Als die Mitarbeiter die Jungtiere sahen, standen sie allerdings vor einem Rätsel.
Bis auf kleinere Größenunterschiede sahen sich die rund sieben Wochen alten Hunde so ähnlich, dass sie alle aus einem Wurf zu stammen schienen. Das wäre allerdings sehr ungewöhnlich gewesen, wenngleich es in Extremfällen möglich ist.
Die Tierheimmitarbeiter versuchten unter anderem deshalb herauszufinden, wo die Mutter der kleinen Fellnasen steckte.
"Wir schätzten das Alter der Welpen auf etwa sieben Wochen - zu jung, um von ihrer Mutter getrennt zu sein, insbesondere die kleineren Welpen des Wurfs", erklärte Fra Atyeo diese Woche in einem Interview mit The Dodo.
"Als sie zu uns kamen, waren die Welpen typische Welpen - alle buhlten um Aufmerksamkeit, wollten alles anknabbern, was sie erreichen konnten, und wedelten mit ihren Stummelschwänzchen", fügte sie gegenüber dem Tiermagazin hinzu.
Schließlich startete das Tierheim einen Aufruf in der Gemeinde, um die Mutter der Welpen ausfindig zu machen - und wurde überrascht.
Facebook-Posting zeigt Geschichte der 15 Welpen
Tatsächlich kam bei der Suche heraus, dass die kleinen Racker zwei Mütter hatten, die nur wenige Tage nacheinander geworfen hatten. Eine von ihnen war Mumma Sue. Sie kam direkt mit zu BARC.
Doch die andere Mutter blieb bei ihrem Besitzer. Dieser konnte zumindest davon überzeugt werden, seine Hündin kastrieren zu lassen, um weitere "Unfälle" zu vermeiden.
Mittlerweile sind die Welpen, von denen einer es leider nicht geschafft hat, bei diversen Pflegefamilien untergebracht.
Mumma Sue lebt derzeit ebenfalls in einer Pflegestelle, in der sie sich laut Atyeo sehr wohlfühlt.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/BARC - Bendigo Animal Relief Centre