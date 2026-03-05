Tierheim bekommt 15 Welpen auf einmal geliefert: Kurz darauf stehen alle vor einem Rätsel

East Bendigo (Australien) - Dieser ruhige Morgen war ganz schnell vorbei: Im vergangenen Monat bekam das Tierheim "Bendigo Animal Relief Centre" (BARC) im australischen East Bendigo gleich 15 Welpen auf einmal "geliefert". Ein Mann hatte die Tiere auf einem beliebten Wanderweg gefunden - und zum Glück in zwei Kartons zum Tierheim gebracht. Als die Mitarbeiter die Jungtiere sahen, standen sie allerdings vor einem Rätsel.

15 Welpen auf einen Schlag: Waren die kleinen Hunde wirklich alle vom selben Wurf? © Bildmontage: Facebook/Screenshots/BARC - Bendigo Animal Relief Centre

Bis auf kleinere Größenunterschiede sahen sich die rund sieben Wochen alten Hunde so ähnlich, dass sie alle aus einem Wurf zu stammen schienen. Das wäre allerdings sehr ungewöhnlich gewesen, wenngleich es in Extremfällen möglich ist.

Die Tierheimmitarbeiter versuchten unter anderem deshalb herauszufinden, wo die Mutter der kleinen Fellnasen steckte.

"Wir schätzten das Alter der Welpen auf etwa sieben Wochen - zu jung, um von ihrer Mutter getrennt zu sein, insbesondere die kleineren Welpen des Wurfs", erklärte Fra Atyeo diese Woche in einem Interview mit The Dodo.

"Als sie zu uns kamen, waren die Welpen typische Welpen - alle buhlten um Aufmerksamkeit, wollten alles anknabbern, was sie erreichen konnten, und wedelten mit ihren Stummelschwänzchen", fügte sie gegenüber dem Tiermagazin hinzu.

Schließlich startete das Tierheim einen Aufruf in der Gemeinde, um die Mutter der Welpen ausfindig zu machen - und wurde überrascht.