Hund klopft an Tür der Nachbarn: Was er dort will, lässt Herzen hüpfen

Los Angeles (Kalifornien) - Erst dachte sie, ein Lieferbote oder ein Nachbar würde klopfen. Doch als Nicole Huynh an die Haustür ging und nach unten sah, begann ihr Herz zu hüpfen. Vor ihr stand die Nachbars-Hündin Pita, die ganz offensichtlich einen guten Grund für ihren Besuch hatte.

Klopf, klopf: Hündin Pita möchte rein! © TikTok/Screenshot/thai.and.nicole

Wie ein Kind, das sein Glück beim Nachbarskind versucht, um mit ihm zu spielen, hatte sich auch Pita ein Herz gefasst. Denn Huynh, die erst vor kurzem in das Haus in Los Angeles gezogen ist, hat ebenfalls eine Hündin - namens Fia.

Mit dieser wollte die Nachbars-Fellnase ganz offensichtlich spielen. "Wir waren so beeindruckt von ihrer menschenähnlichen Persönlichkeit, dass Pita selbst herüberkam und anklopfte, wie es ein Kind tun würde", sagte Huynh diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

Nachdem die Hündin mit ihrer Idee Erfolg gehabt hatte, zog sie die logische Konsequenz: "Deshalb geht sie jetzt, wann immer die Nachbarn in ihrem Garten oder draußen sind, zu unserer Tür und klopft an, um zu spielen", so Huynh beeindruckt.

Aber nicht nur sie, sondern Hunderttausende Menschen sind von der Nachbarshündin begeistert.