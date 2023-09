Hund kommt vom Friseur nach Hause: Als Familie sieht, wie ihre Katzen reagieren, wird sie misstrauisch

Ehmis Besitzer, Kebby und Joe Kelley, sind froh, ihren richtigen Hund wieder bei sich zu haben. © Screenshot/Youtube/ FOX 9 Minneapolis-St. Paul

Kebby und Joe Kelley bringen ihre Hündin Ehmi schon eine Weile in die Hundetagesstätte "Affectionate Pet Care" in Fairfax, wo das Tier während ihrer Arbeitszeit betreut wird. Glücklicherweise scheint sich die Hündin mehr als wohl in der Betreuung zu fühlen und kann es am Morgen kaum abwarten, zu ihren Pflegern zu flitzen.

Am vergangenen Dienstag entschieden sich die US-Amerikaner, dass ihr Vierbeiner nach der Betreuung noch zur dort angebotenen Fellpflege sollte. Anschließend wurde der Golden Retriever von ihrem Sohn abgeholt.

Doch nach dem Friseurbesuch war alles anders: Abgesehen von Ehmis neuer Frisur, bemerkten Kebby und Joe ganz neue Verhaltensweisen bei ihrem Haustier.

Zum Beispiel mied die Hündin beim Gassigehen plötzlich einen Nachbarn, den sie eigentlich aus vollstem Herzen liebte.