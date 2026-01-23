Hund kommt zurück ins Tierheim - Reaktion ist herzzerreißend
Florida (USA) - Eine Hündin wurde nach einem wunderschönen Tag ins Tierheim zurückgebracht - ihre Reaktion ist herzzerreißend.
Eine Rottweilerdame namens Holly Paws durfte einen Tag außerhalb von Polk County Bully Project, einem Tierheim in Florida (USA), verbringen.
"Ich habe Holly zu McDonald's mitgenommen, um ihr eine Rösti zu holen - das hat ihr super geschmeckt - und dann sind wir zu mir in die Wohnung gefahren und haben den ganzen Tag zusammen verbracht", erzählte Emma, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, laut Newsweek.
"Wir haben gekuschelt, ein Nickerchen gemacht und sie hat ganz viele Leckerlis bekommen", hieß es weiter. Umso trauriger war es für den Vierbeiner, als er wieder zum Tierheim zurückgebracht wurde.
Holly schaute Emma sofort entsetzt an, als sie realisierte, wo es hinging. "Ich weiß, dass sie Gefühle hat, und es ist traurig, wieder an einem Ort zu sein, den sie nicht mag."
"Sie liebt ihre Hundefreunde und ihre Lieblingsmitarbeiter dort", versuchte Emma das Positive zu sehen. So stieg Hollys Freude auch schneller als gedacht.
Doch das ist leider nicht immer so: "Manche sind so deprimiert und haben so große Angst vor dem Tierheim, dass sie sich dort überhaupt nicht einleben können."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/emmaaaa00006