Hund kommt zurück ins Tierheim - Reaktion ist herzzerreißend

Florida (USA) - Eine Hündin wurde nach einem wunderschönen Tag ins Tierheim zurückgebracht - ihre Reaktion ist herzzerreißend.

Holly Paws war verdutzt, als sie von einer Mitarbeiterin ins Tierheim zurückgebracht wurde. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/emmaaaa00006

Eine Rottweilerdame namens Holly Paws durfte einen Tag außerhalb von Polk County Bully Project, einem Tierheim in Florida (USA), verbringen.

"Ich habe Holly zu McDonald's mitgenommen, um ihr eine Rösti zu holen - das hat ihr super geschmeckt - und dann sind wir zu mir in die Wohnung gefahren und haben den ganzen Tag zusammen verbracht", erzählte Emma, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, laut Newsweek.

"Wir haben gekuschelt, ein Nickerchen gemacht und sie hat ganz viele Leckerlis bekommen", hieß es weiter. Umso trauriger war es für den Vierbeiner, als er wieder zum Tierheim zurückgebracht wurde.