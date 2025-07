Hund lässt Ball auf Katze fallen: Was Frauchen dann fragt, lässt Lachtränen fließen

Edinburgh (Schottland) - Böser Hund! Seit Anfang der Woche geht ein TikTok-Video mit Golden-Retriever-Dame Lucie und Katze Kevin aus dem schottischen Edinburgh viral. Grund dafür ist nicht nur ein "Mordversuch" der Hündin an der Samtpfote, sondern auch das anschließende "Gespräch" mit dem Frauchen der beiden.

"Mordversuch"? Wollte Hündin Lucie etwa Katze Kevin mit dem Ball "umbringen"? © Collage: Screenshots/TikTok/@lucieandkev

In dem kuriosen Clip steht Lucie am oberen Ende der Treppe in ihrem Zuhause. Fast ganz unten ruht sich hingegen Stubentiger Kevin auf einer der untersten Stufen aus.

Dann passiert es: Der Golden Retriever lässt einen Ball in Richtung der Katze plumpsen, der diese jedoch recht deutlich verfehlt. Daraufhin schwenkt die Kamera zurück zu Lucie.

"Hast du gerade versucht, Kevin zu töten?", fragt seine Besitzerin. Daraufhin reagiert Lucie direkt mit einem aufgeregten Brummen, das sehr deutlich nach "Nein! Ich bin unschuldig" klingt.

Ob das der Grund ist, warum sich das TikTok-Publikum seit der Veröffentlichung des Videos so zahlreich amüsiert? 1,9 Millionen Klicks sind bereits zusammengekommen, dazu mehr als 240.000 Likes sowie unzählige Tränen lachende Emojis in der Kommentarspalte.

Die Einschätzung des Frauchens fällt da eindeutig aus.