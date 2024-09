Hund landet direkt nach Adoption wieder im Tierheim: Seine Reaktion bricht einem das Herz

Broward County - Jeder Tierheim-Hund sehnt wohl den Tag herbei, an dem er endlich von einer Person ausgewählt und aus dem Zwinger befreit wird. Doch was passiert mit einer Hunde-Seele, wenn die Adoption platzt und er wieder zurückmuss?

Der Blick, den die Hündin dann in die Kamera wirft, ist kaum auszuhalten: Kelly scheint den Tränen nahe zu sein. "Ihr Herz ist gebrochen", erklärt die Mitarbeiterin.

Eine Pflegerin des Tierheims besuchte das trauernde Tier und filmte den Moment, als Kelly zusammengesunken an der Tür ihrer Box kauerte.

Der Vierbeiner findet hoffentlich bald ein neues Zuhause. © Screenshot/TikTok/Pawz Saves Dogs

Im TikTok-Beitrag, wo das Schicksal der Hündin öffentlich gemacht wurde, schreibt die Organisation "pawz": "Alle Hunde brauchen ein dauerhaftes Zuhause. Stelle sicher, dass es passt, wenn Du einen Hund adoptierst."

Möglicherweise stellte Kellys neuer Besitzer fest, dass er mit der ganzen Adoption doch überfordert war oder nicht genug Geld hatte, um das Haustier zu versorgen. In diesem Falle könne man sich immer an eine Hilfsorganisation wie den Tierschutzbund wenden, die einen in solchen Momenten unterstützen können, ohne, dass das Tier wieder ins Tierheim zurückmuss.

Im Fall von Kelly scheint sich aber ein Happy End abzuzeichnen. Nachdem der Clip auf TikTok über 181.000 Mal angesehen wurde, haben bereits einige User angeboten, die Hündin aufzunehmen.

Hoffentlich ist diesmal eine Familie dabei, bei der die Fellnase für immer ein Zuhause findet.