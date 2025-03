Hund lebt seit Jahren im Tierheim: Auch seinen achten Geburtstag muss er im Zwinger feiern

Köln - Seit sieben Jahren sitzt Hund Thor nun schon im Tierheim Köln-Dellbrück und musste seinen Geburtstag in dieser Woche abermals im Zwinger verbringen. Der Vierbeiner ist zwar kein Anfängerhund, dennoch hat Thor auch charmante Seiten - und sehnt sich danach, seinen nächsten Ehrentag endlich bei neuen Besitzern feiern zu dürfen.

Thor lebt bereits seit mehreren Jahren im Tierheim Köln-Dellbrück. Im März ist er acht Jahre alt geworden. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Bei Instagram teilten die Kölner Tierretter am Mittwoch ein Geburtstagsbild ihres Schützlings, der in diesem Jahr acht Jahre alt geworden ist. Den Großteil seines Lebens hat der Miniature Bull Terrier damit im Tierheim verbracht, denn Thor lebt bereit seit 2018 in der Einrichtung, wie seine Pfleger schilderten.

Als Junghund war der schneeweiße Bully seinerseits aus Überforderung in die Hände der Tierretter gegeben worden, fand dann kurzweilig ein neues Zuhause, in dem es jedoch zu einem Beißvorfall kam, und landete darauf erneut im Tierheim.

Seither blieb Thor eine zweite Chance verwehrt, denn aufgrund seiner Vorgeschichte und seines komplexen Wesens hielt sich das Interesse der Tierheim-Besucher leider stark in Grenzen.

"Thor sieht zwar sehr witzig aus und hat auch einen ganz besonderen Charme - aber eben auch eine sehr kurze Zündschnur", beschrieben die Pfleger den Charakter ihres Schützlings, der die typischen Merkmale eines Bull Terriers aufweise.