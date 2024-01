Hund Mira sucht Herzensmenschen: Wer kann diesem zuckersüßen Lächeln widerstehen?

Hündin Mira hat schlechte Erfahrungen sammeln müssen und trotzdem ihr Lächeln wiedergefunden. Nun sucht die sechsjährige Schäferhund-Dame ein neues Zuhause. © Instagram: tierheim_dellbrueck

Manche Geschichten machen fassungslos und traurig. So auch die von Schäferhund-Hündin Mira. Ihr letzter Besitzer hatte die Sechsjährige rund zehn Kilometer auf dem E-Scooter zum Tierheim geschleift - bei hohen Temperaturen mitten im Sommer.

Und damit nicht genug: "Sie trug einen Maulkorb, mit dem sie kaum Luft bekam und ihre Ballen waren blutig gelaufen", schreiben die Kölner Tierretter bei Instagram. "Dazu war sie viel zu dünn und hatte massive Blessuren am Kopf."

Mittlerweile seien die körperlichen und auch die seelischen Wunden aber weitgehend verheilt. Und trotzdem hat es mit einem neuen, liebevollen Zuhause für die verspielte Hündin bisher nicht geklappt.

Mira ist aktiv und liebt lange Spaziergänge. "Sie ist sehr schlau, lernt gerne und schnell", so das Tierheim. Zudem sei sie eine echte Wasserratte, die "im Sommer ständig in den Bach springen" will. Für Couchpotatoes ist Mira damit die falsche Hündin!