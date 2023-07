Hund mit 14 im Tierheim entsorgt: Die letzten Worte des Besitzers sind einfach nur herzlos

Florida (USA) - In einem Tierheim in Florida wurde ein 14-jähriger Hund abgegeben, der sein ganzes Leben bei seiner Besitzerin verbracht hat. Der Grund für seine Abgabe ist jedoch einfach nur traurig und zeigt, wie wenig Gedanken sie sich um die letzten Jahre ihres vierbeinigen Begleiters macht.

Die Chancen, dass er schnell adoptiert wird, stehen schlecht, denn die meisten Interessenten suchen nach Welpen oder Junghunden. Senioren gehören zu den Letzten, die eine neue Familie finden und zu den Ersten, die in den USA eingeschläfert werden.

Darin teilte sie die Geschichte von Brandon, einem 14-jährigen Senior-Rüden, der von seiner Besitzerin in dem überfüllten Tierheim abgegeben wurde.

Vergangenen Mittwoch teilte Angela, eine Mitarbeiterin des Orange County Tierheims in Florida ein Video auf ihrem TikTok-Kanal , das besonders für Hundeliebhaber schwer mitanzusehen ist. Davon berichtete das auch das Newsportal Insider .

Warum seine Besitzerin ihren Hund nach 14 Jahren aufgab, ist unbekannt, allerdings scheint Brandon keine gravierenden gesundheitlichen Probleme zu haben. Gegenüber Angela soll sie gesagt haben, sie "wolle ihn einfach nicht mehr".

Die Tierheim-Mitarbeiterin betonte zu Brandons tragischem Fall: "Dies ist eine Erinnerung an alle, dass Hunde eine lebenslange Verpflichtung sind."

Gründe ein Tier abzugeben können sein:

(Schwere) Krankheit von Hund oder Halter

Verhaltensauffälligkeiten, mit denen der Besitzer nicht zurechtkommt

Gravierende Änderungen im Leben des Besitzers, die seine Fellnase belasten.

"Keine Lust mehr zu haben", ist dagegen kein Argument einen Weggefährten von 14 Jahren einfach im Stich zu lassen.

Auch jetzt, in der sommerlichen Urlaubszeit, wollen einige Menschen ihre Haustiere am liebsten nur fix loswerden, um ein paar Wochen am Strand genießen zu können. Sie vergessen dabei, dass sie das Vertrauen eines fühlenden Lebewesens dafür ausnutzen und zerstören.

Brandon brauche laut Angela noch etwas Zeit, mit dem Personal warmzuwerden, mit den anderen Hunden vertrage er sich so weit aber. "Doch er war uns gegenüber nichts als ein sanfter Riese", so die Tierheim-Mitarbeiterin.