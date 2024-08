Hund mit entsetzlichen Verletzungen gefunden: Seine Retter vermuten das Schlimmste

Tuas (Singapur) - Als man Vierbeiner Da Bai fand, war der Hund in einem schrecklichen Zustand. Sofort war klar, dass das Tier operiert werden musste, doch dafür fehlte den Rettern das Geld. Was dann aber passierte, nachdem man das Schicksal des Streuners im Internet öffentlich gemacht hatte, ist ein kleines Wunder.

Vierbeiner Da Bai wurde in einem entsetzlichen Zustand entdeckt. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/causesforanimals_sg

Der Vierbeiner ist einer von jenen Straßenhunden, welche regelmäßig in Tuas von Anwohnern aufgesucht und gefüttert werden. Von ihnen erhielt er auch seinen Namen "Da Bai".

Als die Tierfreunde Anfang August nach dem weißen Hund sahen, waren sie zutiefst erschüttert. Das herrenlose Tier wies schreckliche Verletzungen auf und war kaum in der Lage zu essen und zu trinken. Sein Gesicht war völlig deformiert. Die Anwohner entschieden sich deshalb, die Tierwohl-Organisation "Causes for Animal" um Hilfe zu bitten.

Die Retter eilten sofort zum Containerhof, in dessen Umgebung Da Bai laut Mothership seit 2019 hausen soll. Zuvor - so vermutet man - wurde der Hund dort von seinem einstigen Besitzer einfach ausgesetzt.

Die Mitarbeiter von "Causes for Animal" brachten den Vierbeiner sofort in eine Klinik, wo man mehrere schwere Frakturen im Gesicht des Hundes feststellte.