Hund beobachtet jeden Tag Schulbus vom Fenster aus: Dann trifft er folgenschwere Entscheidung

Cape May Court House (USA) - Nachdem eine Familie aus dem US-Bundesstaat New Jersey einen Hund aus dem Tierheim adoptiert hatte, interessierte sich der Schäferhund schnell für den gelben, großen Schulbus, der unter der Woche täglich den kleinen Sohn abholte. Schließlich traf der Vierbeiner eine folgenreiche Entscheidung ...

"Wir wollten unbedingt einen Deutschen Schäferhund, weil diese für ihre Treue zu ihrer Familie bekannt sind", so Rogers. Zudem sollte es eine Rasse sein, die nicht dafür bekannt ist, gern auszubüxen, da die Familie an einer viel befahrenen Hauptstraße wohnt.

"Wir haben Thor im November 2023 nach Hause gebracht", erinnert sich Besitzerin Deanna Rogers gegenüber Newsweek . Die Mutter von zwei Söhnen lebt mit ihrem Mann und einer Horde von unterschiedlichen Tieren in Cape May Court House. Damals hatte die US-Amerikanerin eine ganz genaue Vorstellung, welcher Hund zu ihnen passen könnte.

"Er ist unglaublich schlau und beschützerisch, ohne einschüchternd zu wirken", erklärt sein Frauchen stolz.

Anfang des Jahres entwickelte der Schäferhund dann noch großes Interesse am Schulbus, der Deannas Söhne am Nachmittag vor dem Haus absetzte. Schnell hatte der intelligente Hund es im Gespür, um welche Uhrzeit das gelbe Gefährt in die Straße einbog, und wartete dann am Fenster.

Schließlich ging der Vierbeiner noch einen Schritt weiter und holte die Kinder direkt vom Bus ab. "Es wurde zur Gewohnheit", erinnert sich die zweifache Mutter.

Es dauerte auch nicht lange, bis die anderen Kinder im Bus den Deutschen Schäferhund lieben lernten und ihn häufig zu sich ins Fahrzeug riefen. Auch die Busfahrer haben sich mittlerweile in Thor verliebt und schenken ihm bei seinem Besuch im Fahrzeug eine ausgiebige Kuscheleinheit.

Im Netz wird der Hund für seine Treue und Fürsorglichkeit gefeiert. Ein Zusammenschnitt von den vielen Bus-Abholungen wurden auf TikTok mehr als 24.000 Mal angeklickt.