Freundlicher Familienhund sucht Zuhause: Wer schenkt Günni einen schönen Lebensabend?
Marburg - Mischlings-Rüde Günni aus dem Tierheim Cappel in Marburg ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber dennoch ein ganz feiner Kerl, der hoffentlich bald ein schönes, neues Zuhause findet.
Günni kam als Fundhund in das Tierheim und wurde, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihrer Webseite berichten, sehr wahrscheinlich ausgesetzt. Über seine Vergangenheit ist deshalb so gut wie gar nichts bekannt.
Sein Alter wird auf etwa zehn Jahre geschätzt. Allerdings wäre bei ihm von Altersmüdigkeit nichts zu spüren. Dennoch plagen ihn ein paar Wehwehchen, auf die seine Menschen achten sollten. So leidet er an hochgradigen Arthrosen, derentwegen er Schmerzmittel benötigt und alle vier bis sechs Wochen eine Injektion erhält.
In seinem neuen Zuhause sollte zudem auf gesunde Bewegung geachtet werden und Ergänzungsmittel zur Unterstützung der Gelenke wären sicherlich eine gute Idee.
Darüber hinaus sei Günni ein sehr freundlicher und offener Begleiter, der Aufmerksamkeit liebe, gerne gestreichelt werde und generell sehr viel positive Energie verbreite, auch wenn er es gerne mal übertreibt und dann etwas stürmisch ist.
Rüde Günni wäre auch als Familienhund und für Anfänger geeignet
Insgesamt ist der Rüde aber so unkompliziert, dass ihn das Tierheim auch an Familien und Hunde-Anfänger abgeben würde.
Er verbringe am liebsten viel Zeit mit seinen Menschen und gehe gerne spazieren, zeige dabei aber ab und an einen leichten Jagdtrieb.
Mit anderen Hunden sei Günni in der Regel gut verträglich und könnte wohl auch mit einer passenden Hündin gemeinsam in einem Haushalt leben. Dennoch gehen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger davon aus, dass sich der Rüde am wohlsten fühlt, wenn er seine Bezugspersonen für sich alleine hat.
Ihr könnt Euch vorstellen, den gut gelaunten Hundesenior zu adoptieren und möchtet Günni kennenlernen?
Dann könnt Ihr Euch sehr gerne mit dem Tierheim in Marburg unter der Rufnummer 06421/46792 oder per E-Mail in Verbindung setzen. Telefonzeiten sind werktags außer am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierheim Cappel in Marburg