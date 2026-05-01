Freundlicher Familienhund sucht Zuhause: Wer schenkt Günni einen schönen Lebensabend?

Marburg - Mischlings-Rüde Günni aus dem Tierheim Cappel in Marburg ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber dennoch ein ganz feiner Kerl, der hoffentlich bald ein schönes, neues Zuhause findet.

Günni ist zwar nicht mehr der Jüngste und hat ein paar gesundheitliche Probleme, dennoch strotzt der Rüde vor Lebensfreude. © Bild-Montage: Tierheim Cappel in Marburg

Günni kam als Fundhund in das Tierheim und wurde, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihrer Webseite berichten, sehr wahrscheinlich ausgesetzt. Über seine Vergangenheit ist deshalb so gut wie gar nichts bekannt.

Sein Alter wird auf etwa zehn Jahre geschätzt. Allerdings wäre bei ihm von Altersmüdigkeit nichts zu spüren. Dennoch plagen ihn ein paar Wehwehchen, auf die seine Menschen achten sollten. So leidet er an hochgradigen Arthrosen, derentwegen er Schmerzmittel benötigt und alle vier bis sechs Wochen eine Injektion erhält.

In seinem neuen Zuhause sollte zudem auf gesunde Bewegung geachtet werden und Ergänzungsmittel zur Unterstützung der Gelenke wären sicherlich eine gute Idee.

Darüber hinaus sei Günni ein sehr freundlicher und offener Begleiter, der Aufmerksamkeit liebe, gerne gestreichelt werde und generell sehr viel positive Energie verbreite, auch wenn er es gerne mal übertreibt und dann etwas stürmisch ist.