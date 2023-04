Hund sieht bei Rettung schlimm aus: Jetzt staunen Millionen über die Verwandlung des Hundes

Schwer gezeichnet: Simba sah bei seiner Rettung im Jahr 2021 wirklich schlimm aus. © Bildmontage: TikTok/Screenshot/keepingfinn/Instagram/Screenshot/keepingfinn

Was muss dieser Vierbeiner wohl durchgemacht haben? Sein Retter Henry Friedman aus San Diego macht in mehreren Clips nur Andeutungen dazu. In einem der Videos ist zu sehen, wie der Kalifornier den Hund im Jahr 2021 "befreit".

Das schwer gezeichnete Tier schlüpft darin an einer längeren Leine durch einen Zaun. Offenbar haben sich Friedman und seine Freundin zuvor Zutritt zum Grundstück verschafft.

Irritiert von den beiden Menschen wehrt sich Simba, zappelt wie wild. Doch als die Frau ihn mit einem Leckerli ködert, lässt er sich kurze Zeit später bereitwillig streicheln.

Simba sieht auf den Bildern extrem heruntergekommen aus. Teile seines Fells sind ausgefallen, seine leeren Augen tränen. Vermutlich wurde er jahrelang vernachlässigt oder gar misshandelt.

Umso erstaunlicher sind aktuelle Aufnahmen des Hundes.