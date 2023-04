Mann rettet verletzten Hund: Was ein Jahr später geschieht, lässt reihenweise Herzen schmelzen

Mexiko/USA - Was wird eigentlich aus den teils schwer verletzten Hunden, die Tierschützer tagein, tagaus retten? Diese Frage stellt sich Henry Friedman seit geraumer Zeit. Vor rund fünf Jahren begann der junge Mann aus San Diego, Vierbeiner in Not zu retten. Mittlerweile trifft er einige seiner ehemaligen Schützlinge wieder, um sich ein Bild von ihnen zu machen. So auch den Rüden Dennis, den er vor einem Jahr, im März 2022, gerettet hat. Doch erkennen die Tiere ihren Retter überhaupt wieder?