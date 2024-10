Hund sieht bei Rettung wie Werwolf aus: Doch heute ist er nicht wiederzuerkennen

Was für ein bitterer Anblick: Als ein paar Leute diesen armen Hund von den Straßen in Missouri retteten, erkannten sie nicht, welcher Rasse er angehörte.

Von Christian Norm

Jefferson County (Missouri) - Was für ein bitterer Anblick: Als ein paar Leute diesen armen Hund im Juli von den Straßen in Jefferson County, Missouri, retteten, erkannten sie nicht, welcher Rasse er angehörte. Sogar in der "Stray Rescue of St. Louis" wo sie ihn hinbrachten, nannten die Pfleger ihn Lycan, was eine Abkürzung für Lykanthrop oder Werwolf ist. Denn aufgrund einer schweren Krankheit litt der Rüde unter Haarausfall. Seine Haut wirkte geradezu versteinert. Doch heute sieht die Welt ganz anders aus - Lycan ist nicht mehr wiederzuerkennen.

Bei seiner Rettung im Juli sah Lycan schlimm aus. Seine Haut wirkte geradezu versteinert. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Todd Whiteaker Zuvor musste der Hund allerdings noch einiges durchmachen. Wie Tests ergaben, litt Lycan an Krätze, die ständigen Juckreiz verursacht - und hoch ansteckend ist. "Weil die Infektion so schlimm war, brauchte er Antibiotika und medizinische Bäder", sagte Natalie Thomson, Kommunikationschefin von Stray Rescue of St. Louis, diese Woche im Gespräch mit The Dodo.

"Bei seinem ersten Bad hatte er solche Angst, dass er schrie und heulte. Es brach uns das Herz, aber wir wussten, dass es ihm helfen würde, sich besser zu fühlen", so die Tierschützerin.

"Bei seinem ersten Bad hatte er solche Angst, dass er schrie und heulte. Es brach uns das Herz, aber wir wussten, dass es ihm helfen würde, sich besser zu fühlen", so die Tierschützerin.

Zwei Wochen lang musste Lycan isoliert werden, weil er so ansteckend war. Nur mit entsprechender Schutzausrüstung konnten die Pfleger den Vierbeiner überhaupt streicheln. Es dauerte weitere Wochen, bis sein Fell wieder wuchs und langsam klar wurde, zu welcher Rasse er überhaupt gehörte.



Rüde Lycan wartet noch immer auf ein neues Zuhause