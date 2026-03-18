Hund sieht Foto von verstorbenem Artgenossen: Was er dann tut, bringt Frauchen zum Weinen

Colorado (USA) - Beinahe wäre all das nicht passiert. Vor fünf Jahren nahm Hilary Calton aus Colorado in den USA den Rüden Maximus in ihre Familie auf. Dabei sollte es eigentlich bleiben. Doch dann erfuhr die Familie, dass einer von Maximus' Wurfbrüdern ebenfalls noch ein Zuhause suchte. Also nahmen sie zusätzlich den Rüden Morpheus bei sich auf. Die Hunde-Brüder waren vom ersten Moment an unzertrennlich. 2026 schlug das Schicksal dann bitter zu.

Ein trauriger Moment: Maximus entdeckt das Portrait seines Bruders Morpheus - und sieht es andächtig an. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/maximusandmorpheusbb

Der nur fünf Jahre alte Morpheus erlag einem Krebsleiden. Seine Familie und sein Bruder waren danach am Boden zerstört. Schließlich hatte Caltons Mann die Idee, zum Andenken an das geliebte Familienmitglied auf vier Pfoten ein Portrait aufzuhängen.

Kaum hing das Schwarzweiß-Foto im Flur, wurde Maximus darauf aufmerksam, betrachtete es andächtig. Was er dann am ersten Abend tat, brachte sein Frauchen zum Weinen.

Anstatt an seinem üblichen Plätzchen zu nächtigen, blieb der treue Hund unter dem Foto seines geliebten Bruders liegen.

Jetzt schüttete die US-Amerikanerin auch gegenüber Newsweek ihr Herz aus. "Verzweiflung ist das einzige Wort, das annähernd beschreibt, wie wir uns nach dem Verlust von Morpheus fühlen", erklärte sie. "Er war der Inbegriff eines sanften Riesen. Er wurde zum Diensthund im Kinderkrankenhaus ausgebildet, ein Traum, der sich leider nicht erfüllen konnte", fügte sie hinzu.

Besonders Maximus zeigte zu Beginn starke Anzeichen von Trauer.