Hund sieht Foto von verstorbenem Artgenossen: Was er dann tut, bringt Frauchen zum Weinen
Colorado (USA) - Beinahe wäre all das nicht passiert. Vor fünf Jahren nahm Hilary Calton aus Colorado in den USA den Rüden Maximus in ihre Familie auf. Dabei sollte es eigentlich bleiben. Doch dann erfuhr die Familie, dass einer von Maximus' Wurfbrüdern ebenfalls noch ein Zuhause suchte. Also nahmen sie zusätzlich den Rüden Morpheus bei sich auf. Die Hunde-Brüder waren vom ersten Moment an unzertrennlich. 2026 schlug das Schicksal dann bitter zu.
Der nur fünf Jahre alte Morpheus erlag einem Krebsleiden. Seine Familie und sein Bruder waren danach am Boden zerstört. Schließlich hatte Caltons Mann die Idee, zum Andenken an das geliebte Familienmitglied auf vier Pfoten ein Portrait aufzuhängen.
Kaum hing das Schwarzweiß-Foto im Flur, wurde Maximus darauf aufmerksam, betrachtete es andächtig. Was er dann am ersten Abend tat, brachte sein Frauchen zum Weinen.
Anstatt an seinem üblichen Plätzchen zu nächtigen, blieb der treue Hund unter dem Foto seines geliebten Bruders liegen.
Jetzt schüttete die US-Amerikanerin auch gegenüber Newsweek ihr Herz aus. "Verzweiflung ist das einzige Wort, das annähernd beschreibt, wie wir uns nach dem Verlust von Morpheus fühlen", erklärte sie. "Er war der Inbegriff eines sanften Riesen. Er wurde zum Diensthund im Kinderkrankenhaus ausgebildet, ein Traum, der sich leider nicht erfüllen konnte", fügte sie hinzu.
Besonders Maximus zeigte zu Beginn starke Anzeichen von Trauer.
Instagram-Video zeigt herzzerreißenden Moment
Zum einen suchte der Vierbeiner im Haus nach seinem Artgenossen, zum anderen weigerte er sich vier Tage lang, zu fressen.
Doch Maximus trauerte nicht nur, er half auch seinem Frauchen über deren Trauer hinweg.
"Wenn ich leide, scheint er es auf eine Weise zu spüren, die keine Worte braucht. Allein seine Anwesenheit gibt mir das Gefühl, inmitten dieses Verlustes nicht allein zu sein", erklärte sie dem US-Magazin.
Unterdessen hat die Tierfreundin in diesem Monat ein Video auf Instagram veröffentlicht, in dem zu sehen ist, wie sehr Maximus auf das Portrait seines verstorbenen Bruders eingeht. Seitdem hat das Video fast 90.000 Klicks erhalten.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/maximusandmorpheusbb