01.05.2026 08:00 Hund muss aus tragischem Grund ins Tierheim: Was dann passiert, zerreißt Pflegerin das Herz

Was der neunjährigen Hündin Chiqui bei einem Adoptionsevent im kalifornischen San Luis Obispo widerfuhr, brach ihrer Pflegerin endgültig das Herz.

Von Christian Norm

San Luis Obispo (Kalifornien, USA) - Sie musste in den vergangenen Wochen viel durchmachen. Doch was der neunjährigen Hündin Chiqui bei einem Adoptionsevent im kalifornischen San Luis Obispo widerfuhr, brach ihrer Pflegerin endgültig das Herz.

Hündin Chiqui musste zuletzt einiges über sich ergehen lassen. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/fosteredbyarianne Nach einer wundervollen Zeit in ihrem ersten Zuhause war Chiquis Besitzer tragischerweise gestorben. Die Fellnase landete deswegen nur kurz im Tierheim, bevor sie nach ein paar Umwegen bei ihrer Pflegemutter Arianne unterkam. "Chiqui war sehr ängstlich und kam schlecht damit zurecht, allein zu sein", erzählte die Kalifornierin jetzt in einem Interview mit The Dodo. "Am glücklichsten war sie bei Spaziergängen mit mir und meinem Hund Gator und verbrachte gerne Zeit mit mir im Garten." Da Arianne sie jedoch nicht für immer behalten konnte, hatte sie große Hoffnung, Chiqui bei einer Adoptionsveranstaltung Ende April vermitteln zu können. Hunde Freundlicher Familienhund sucht Zuhause: Wer schenkt Günni einen schönen Lebensabend? Doch vor Ort stellte sich schnell ein herzzerreißendes Problem heraus.

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