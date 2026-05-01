Hund muss aus tragischem Grund ins Tierheim: Was dann passiert, zerreißt Pflegerin das Herz
San Luis Obispo (Kalifornien, USA) - Sie musste in den vergangenen Wochen viel durchmachen. Doch was der neunjährigen Hündin Chiqui bei einem Adoptionsevent im kalifornischen San Luis Obispo widerfuhr, brach ihrer Pflegerin endgültig das Herz.
Nach einer wundervollen Zeit in ihrem ersten Zuhause war Chiquis Besitzer tragischerweise gestorben. Die Fellnase landete deswegen nur kurz im Tierheim, bevor sie nach ein paar Umwegen bei ihrer Pflegemutter Arianne unterkam.
"Chiqui war sehr ängstlich und kam schlecht damit zurecht, allein zu sein", erzählte die Kalifornierin jetzt in einem Interview mit The Dodo. "Am glücklichsten war sie bei Spaziergängen mit mir und meinem Hund Gator und verbrachte gerne Zeit mit mir im Garten."
Da Arianne sie jedoch nicht für immer behalten konnte, hatte sie große Hoffnung, Chiqui bei einer Adoptionsveranstaltung Ende April vermitteln zu können.
Doch vor Ort stellte sich schnell ein herzzerreißendes Problem heraus.
Instagram-Video, das traurigen Moment mit der Hündin zeigt, geht viral
Weil es dort vor allem Welpen gab, beachtete niemand der Gäste die neugierige Chiqui. Diese suchte zwar immer wieder Kontakt zu den Menschen, wurde jedoch weiter links liegen gelassen. Es zerriss Arianne das Herz, die Situation mitansehen zu müssen.
Später teilte sie ein Video auf Instagram von dem traurigen Ereignis, in dem einige Frauen die ältere Hündin am Ende doch noch ein wenig streichelten. Das eigentliche Problem änderte sich dadurch jedoch nicht: Niemand wollte dem Vierbeiner eine Chance geben.
Das änderte sich zum Glück, als der Clip viral ging. 1,7 Millionen Klicks kamen innerhalb weniger Tage zusammen, dazu fast 200.000 Likes. Aber viel wichtiger: Es traten echte Interessenten auf den Plan.
Ein älteres Paar meldete sich bei Arianne. "Sie sahen ihr Video und verliebten sich sofort", erzählte sie. Schon bald darauf folgte das Happy End. "Chiqui wird verwöhnt und genießt ihr Leben in vollen Zügen bei dieser liebevollen Familie", so die erleichterte Arianne.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/fosteredbyarianne