Fluch des Schäferhunds: Findet Rex trotzdem sein Happy End?

München - Der Münchner Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für Schäferhund Rex. Findet er trotz seiner Vorgeschichte sein Glück?

Schäferhund Rex hofft auf ein Zuhause, in dem er keine Treppen steigen muss. © Tierheim München

Rex wurde im Oktober 2020 geboren. Er kam ins Tierheim, weil seine Besitzerin ins Krankenhaus musste und sich nicht mehr um ihn kümmern kann.

Der kastrierte Schäferhund wiegt derzeit 34,5 Kilogramm. Bei den Pflegern im Tierheim zeigt er sich zutraulich und menschenbezogen. Rex sucht den Kontakt und freut sich über jede gemeinsame Beschäftigung und Zuwendung, berichten die Pfleger.

Er hofft auf ein ebenerdiges Zuhause in einer ländlichen Gegend. Seine künftigen Halter sollten bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben, denn solange er an der Leine läuft, hält Rex nichts von Artgenossen und pöbelt sie an.

Interessenten sollten bereit sein, mit Rex weiter an diesem Thema zu arbeiten, um ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen.

Laut seiner Vorbesitzerin lebte er zuvor mit einer Katze zusammen. Ob er alleine bleiben kann, konnte im Tierheim noch nicht getestet werden.