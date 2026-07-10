Fluch des Schäferhunds: Findet Rex trotzdem sein Happy End?
München - Der Münchner Tierschutzverein sucht ein neues Zuhause für Schäferhund Rex. Findet er trotz seiner Vorgeschichte sein Glück?
Rex wurde im Oktober 2020 geboren. Er kam ins Tierheim, weil seine Besitzerin ins Krankenhaus musste und sich nicht mehr um ihn kümmern kann.
Der kastrierte Schäferhund wiegt derzeit 34,5 Kilogramm. Bei den Pflegern im Tierheim zeigt er sich zutraulich und menschenbezogen. Rex sucht den Kontakt und freut sich über jede gemeinsame Beschäftigung und Zuwendung, berichten die Pfleger.
Er hofft auf ein ebenerdiges Zuhause in einer ländlichen Gegend. Seine künftigen Halter sollten bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben, denn solange er an der Leine läuft, hält Rex nichts von Artgenossen und pöbelt sie an.
Interessenten sollten bereit sein, mit Rex weiter an diesem Thema zu arbeiten, um ein harmonisches Zusammenleben zu ermöglichen.
Laut seiner Vorbesitzerin lebte er zuvor mit einer Katze zusammen. Ob er alleine bleiben kann, konnte im Tierheim noch nicht getestet werden.
Spondylose beim Hund: Schäferhunde besonders häufig betroffen
Wie leider viele Schäferhunde leidet Rex unter einer Spondylose. Dabei handelt es sich um eine nicht heilbare, degenerative Erkrankung der Wirbelsäule. Bei betroffenen Tieren bilden sich knöcherne Auswüchse (Osteophyten) an den Wirbelkörpern, die zu schmerzhaften Knochenbrücken verschmelzen können. Das schränkt die Beweglichkeit im Laufe der Zeit sehr ein.
Eine Therapie zielt vor allem auf eine Linderung der Schmerzen und möglichst langen Erhalt der Mobilität ab. Hunde können im Alter eine Spondylose entwickeln, mache Hunderassen wie der Deutsche Schäferhund oder Boxer sind genetische veranlagt, die Krankheit zu bekommen.
Um das Wohlbefinden von Rex zu verbessern, muss er mit Futterzusätzen und Physiotherapie gezielt unterstützt werden. Der Vierbeiner hofft auf Menschen, die seine Bedürfnisse ernst nehmen.
"Um ihn bestmöglich zu unterstützen und ihm so lange wie möglich eine hohe Lebensqualität zu erhalten, ist es wichtig, ihn im Rahmen seiner Möglichkeiten umfassend zu fördern und fordern", betont der Tierschutzverein.
Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000430 in der Hundequarantäne und lerne Rex bei einem Besuch im Tierheim kennen.
Titelfoto: Tierheim München (2)