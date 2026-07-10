Dieser Riese hat es in sich: Dogge Aiko bringt so manche Baustelle mit
Leipzig - Wer Hund Aiko ein neues Zuhause schenken möchte, sollte ihm körperlich gewachsen sein: Die Deutsche Dogge bringt eine Schulterhöhe von satten 90 Zentimetern mit, ist damit selbst für diese Rasse schon sehr groß. Das Leipziger Tierheim sucht daher Menschen, die sich den Vierbeiner wirklich zutrauen.
Der 2021 geborene stattliche Rüde ist nicht nur groß, sondern wiegt mit rund 70 Kilogramm auch mehr als so mancher Mensch.
Mit seinen knapp fünfeinhalb Jahren gehört Aiko allerdings auch schon zum alten Eisen, wie man so schön sagt. Deutsche Doggen werden im Durchschnitt nicht älter als neun Jahre.
Zwar ist körperliche Auslastung trotzdem wichtig, aber mehr als regelmäßige Spaziergänge seien "aufgrund seines Alters leider nicht mehr drin", schreibt das Tierheim Leipzig bei Instagram. Dafür könne man den Vierbeiner aber durchaus mit etwas Kopfarbeit fordern.
Beim Spazierengehen ist allerdings einiges an Aufmerksamkeit nötig, denn: "Die Leinenführigkeit ist beim Anblick anderer Hunde nicht gut, hier steigert er sich ziemlich rein und benötigt noch Training, um Hundebegegnungen entspannter zu meistern."
Wie sich Aiko allgemein mit anderen Hunden verträgt, lasse sich nur schwer prüfen bzw. trainieren. Mit Katzen sei er laut seiner Vorbesitzerin aber verträglich und außerdem mit Kindern aufgewachsen.
Dogge Aiko ist auf Medikamente angewiesen
Überhaupt sei der Rüde sehr menschenbezogen, gegenüber Tierpflegern und Gassigehern freundlich und sogar schmusebedürftig. Aiko sucht viel die Nähe zu seinen Menschen und sollte daher auch nicht zu lange allein gelassen werden.
Gesundheitlich ist er leider nicht mehr bei 100 Prozent. Den Tierschützern zufolge zeige er eine verzögerte Stellreaktion der Hinterpfoten. Das bedeutet, dass der Hund nach dem Umklappen der Hinterpfote auf den Pfotenrücken die normale Standposition nicht sofort wiederherstellen kann.
Aus diesem Grund bekommt Aiko dauerhaft Schmerzmittel. Da die Probleme schlimmer werden können, sollten sich die neuen Halter darauf einstellen, dass hohe Kosten für Medikamente anfallen können.
Außerdem soll sein neues Zuhause aufgrund der gesundheitlichen Schwierigkeiten unbedingt ebenerdig sein. Ein Haus mit Grundstück wäre ideal, eine ebenerdige Wohnung aber ebenfalls nicht ausgeschlossen. Bedingung ist allerdings, dass er wegen seiner Menschenbezogenheit Zugang zum Wohnbereich hat.
Solltet Ihr also ernsthaftes (und wohlüberlegtes) Interesse an der Dogge haben, meldet Euch per E-Mail an [email protected] bei den Tierschützern und schildert ihnen, wie Aiko bei Euch leben würde. Vergesst nicht, eine Telefonnummer anzugeben, unter der man Euch kontaktieren kann.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Leipzig