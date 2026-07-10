10.07.2026 18:05 Dieser Riese hat es in sich: Dogge Aiko bringt so manche Baustelle mit

Wer Hund Aiko ein Zuhause schenken möchte, sollte ihm körperlich gewachsen sein: Die Deutsche Dogge bringt eine Schulterhöhe von satten 90 Zentimetern mit.

Von Juliane Bonkowski

Leipzig - Wer Hund Aiko ein neues Zuhause schenken möchte, sollte ihm körperlich gewachsen sein: Die Deutsche Dogge bringt eine Schulterhöhe von satten 90 Zentimetern mit, ist damit selbst für diese Rasse schon sehr groß. Das Leipziger Tierheim sucht daher Menschen, die sich den Vierbeiner wirklich zutrauen.

Aiko ist zwar riesengroß, bringt aber ein freundliches Gemüt mit. © Bildmontage: Tierheim Leipzig Der 2021 geborene stattliche Rüde ist nicht nur groß, sondern wiegt mit rund 70 Kilogramm auch mehr als so mancher Mensch. Mit seinen knapp fünfeinhalb Jahren gehört Aiko allerdings auch schon zum alten Eisen, wie man so schön sagt. Deutsche Doggen werden im Durchschnitt nicht älter als neun Jahre. Zwar ist körperliche Auslastung trotzdem wichtig, aber mehr als regelmäßige Spaziergänge seien "aufgrund seines Alters leider nicht mehr drin", schreibt das Tierheim Leipzig bei Instagram. Dafür könne man den Vierbeiner aber durchaus mit etwas Kopfarbeit fordern. Hunde Held auf vier Pfoten: Hund wirft sich zwischen Bär und kleinen Jungen Beim Spazierengehen ist allerdings einiges an Aufmerksamkeit nötig, denn: "Die Leinenführigkeit ist beim Anblick anderer Hunde nicht gut, hier steigert er sich ziemlich rein und benötigt noch Training, um Hundebegegnungen entspannter zu meistern." Wie sich Aiko allgemein mit anderen Hunden verträgt, lasse sich nur schwer prüfen bzw. trainieren. Mit Katzen sei er laut seiner Vorbesitzerin aber verträglich und außerdem mit Kindern aufgewachsen.

Dogge Aiko ist auf Medikamente angewiesen