Hund sitzt artig bei Tierheim-Anmeldung: Doch was ihm dort droht, bricht allen das Herz

Oklahoma City (Oklahoma/USA) - Artig sitzt die Hündin da, schaut sich neugierig um, wo sie wohl sein mag. Die Antwort: in der Lobby des Tierheims "OKC Animal Welfare" in Oklahoma City - das aufgrund ständiger Überbelegung eine sehr hohe Tötungsquote hat!

Der Clip (siehe unten), in dem das arme Tier auf sein Schicksal wartet, ist am Wochenende viral gegangen. Einer der Gründe dafür dürfte der Untertitel des Videos sein.

Die süße Fellnase ahnt nicht, was ihr blüht. Zum Glück ist es mittlerweile ein Happy End. © TikTok/Screenshot/salvage.souls

Newsweek hakte diese Woche bei Kayla Winrow nach, die das Video auf TikTok eingestellt hat.

Gleich zu Beginn des Interviews stellte die Frau klar: "Sie wurde nicht von ihrem eigentlichen Besitzer abgegeben. Ihr Besitzer hat sie vor Monaten bei jemand anderem zu Hause ausgesetzt, und als sie sich nicht mehr um sie kümmern konnten, hatten sie keine andere Wahl, als sie dem Tierschutzdienst zu übergeben."

Dafür hatte Winrow gute Nachrichten, was die betroffene Fellnase angeht. Demnach haben sich inzwischen mehrere Interessenten gefunden, die den Vierbeiner gerne bei sich aufnehmen würden.

Auch wenn es in diesem Fall also doch noch nach einem Happy End aussieht, mahnte Winrow gegenüber dem US-Magazin: "Obwohl diese Geschichte in der Tat berührend ist, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Ungefähr 20.000 Tiere werden jedes Jahr in dieses Tierheim gebracht, alle auf die eine oder andere Weise ausgesetzt. Es liegt an uns, einzugreifen und die Veränderung herbeizuführen, die wir sehen möchten."